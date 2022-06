Van Aert sprint naar tweede ritzege in bloedstollende finale, Jordi Meeus knap tweede

WielrennenWout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zijn tweede ritzege in deze Dauphiné nu toch beet. In een bloedstollende slotfase overrompelde het peloton pas in de laatste hectometers de vroege vluchters, met daarbij Jan Bakelants. In de sprint had Van Aert een taaie klant aan Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), maar hij hield zijn landgenoot nipt af.

Volledig scherm © Photo News

De vroege vlucht kreeg vandaag niet onmiddellijk een vrijgeleide. Onder meer het Franse duo Cavagna-Vuillermoz probeerde het in de beginfase, maar ze werden al snel tot de orde geroepen. Dan had onze landgenoot Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert) meer succes. Hij versnelde op het eerste klimmetje van de dag en kreeg het gezelschap van de Oostenrijker Sebastian Schönberger (B&B Hotels - KTM) en de Fransman Fabien Doubey (TotalEnergies).

In een tweede schuifje kwamen ook Benjamin Thomas (Cofidis) en Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM) nog aansluiten. Die laatste had enkel interesse in de bergpunten onderweg en de bollenman liet dan ook begaan nadat hij op de zwaarste klim van de dag de volle buit had meegegrist. In het peloton behielden Jumbo-Visma (Van Aert) en BikeExchange (Groenewegen) ondertussen de controle. Het kwartet vluchters reed zo nooit verder dan 3 minuten weg.

Razend spannende slotkilometer

Toch gaven de vluchters zich niet zomaar gewonnen en op 25 kilometer hadden ze nog altijd ruim 2 minuten voorsprong. Het sein voor Ineos-Grenadiers om het tempo in het peloton wat op te schroeven. Daardoor smelte de voorsprong van het viertal plots als sneeuw voor de zon. En op het laatste klimmetje kostte het moordende tempo van de Britten de kop van Groenewegen. De Nederlander moest lossen en zou ook vandaag niet meespurten voor de overwinning.

De vluchters bleven zich ondertussen knap weren en doken de slotkilometer in met nog altijd een kleine tien seconden voorsprong. Maar in de laatste hectometers werden ze alsnog overrompeld. Van Aert kwam er machtig uit, maar moest wel alles uit de kast halen om Jordi Meeus af te houden. Ethan Hayter werd derde, Bakelants nog knap achtste, al zal bij die laatste vooral de ontgoocheling overheersen. Van Aert verstevigt zo ook zijn voorsprong in het klassement en de nummer 2, Matteo Cattaneo volgt nu al op 1'03".

Bekijk hoe Van Aert Meeuw nipt afhoudt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van Aert: “Moest het ploegwerk vandaag wel afmaken”

“Het was een nerveuze finale”, klonk het bij een opgeluchte Van Aert achteraf. “Het leek eindelijk een gecontroleerde koers te worden in het begin, we hadden de ontsnapping onder controle, maar toen gingen zij plots versnellen. In de laatste kilometers had ik stress dat we weer te laat gingen komen, de focus lag tot de laatste kilometer puur op het bijbenen van de ontsnapping. Gelukkig kwam Christophe (Laporte, red.) nog met een geweldige beurt af, waardoor ik uiteindelijk wel een paar meter overschot had op hen.”

Van Aert, die de gele trui logischerwijs behoudt, had nog een mooi woordje over voor het beulenwerk van Jumbo-Visma om de kloof de hele dag behapbaar te houden. “Mensen kunnen wel zeggen dat ik gewoon uit ben op de overwinning, maar m’n ploegmakkers stonden allemaal klaar voor mij. Ik heb de jongens gevraagd er alles aan te doen. Als zelfs de klassementsrenners van 60 kilo op kop liggen sleuren, dan moest ik het wel afmaken.” (lacht) Het doet deugd om opnieuw te winnen hier, na die tweede plaats.”

“De ritten dit weekend zijn wat te zwaar voor mij. Een minuut bonus is veel te weinig op die zware beklimmingen. Vanaf zaterdag zetten we dan ook voor in op Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.)

Meeus: “Timing Wout was beter”

Net niet voor Jordi Meeus. Een half wiel, misschien zelfs minder. “Het zat ‘m in de timing”, zucht hij achteraf. “Ik had niet het gevoel dat Wout veel sneller was dan ik vandaag, maar zijn timing zat beter. Of hij klopbaar is? Ja, maar makkelijk is het niet. (lacht) Ik zat in z’n wiel en hij ging iets vroeger aan, maar ik kwam net te laat langszij.

Er heerst natuurlijk wel ontgoocheling, maar ik moet ook realistisch zijn. Wout kan ook op de Champs-Élysées winnen, dus tweede worden is ook heel mooi. Ik heb wel het gevoel dat ik weer een stap gezet heb na een teleurstellend voorjaar.” Na de rit van morgen stapt Meeus af en bereidt hij zich voor op de Ronde van België.

Herbeleef nog eens de spannende laatste kilometer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.