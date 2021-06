Van Aert speldt eerste rugnummer op sinds Amstel Gold Race: “Blij om er weer bij te zijn, maar ik sta met twijfels aan de start”

Wielrennen Caleb Ewan haalt zijn gram: “Ik kreeg excuses van Merckx”

12 juni Caleb Ewan zit weer op koers voor de Tour de France. De Australische sprinter van de Belgische Lotto-Soudal ploeg was gisteren de snelste in rit drie van de Ronde van België. Dat proefde een beetje als zoete wraak, na kritiek over een vroege exit in de Giro.