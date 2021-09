Van Aert schiet raak bij terugkeer in Groot-Brittannië: “Doet extra veel deugd om meteen te winnen”

WielrennenWout van Aert (26) heeft de openingsetappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Onze landgenoot van Jumbo-Visma was de sterkste in een sprint bergop en is uiteraard ook de eerste leider. “Een mooie overwinning”, aldus Van Aert.

Wout van Aert trok zich na de Spelen in Tokio terug op hoogtestage in Livigno, om daar de laatste twee grote doelen van z’n seizoen voor te bereiden - het WK en Parijs-Roubaix. Tussendoor pikt de Belgische kampioen ook nog de Ronde van Groot-Brittannië - die vandaag startte - mee. Van Aert was niet de enige grote naam die present tekende. Ook onder meer Mark Cavendish en Julian Alaphilippe verschenen aan de start.

In de eerste etappe kregen we meteen een krachtmeting tussen Van Aert en co, want de aankomst bergop was ideaal voor de punchers. Deceuninck-Quick.Step rolde de rode loper uit voor Alaphilippe, maar de wereldkampioen zette van te ver aan en plantte zich al snel weer in het zadel. Van Aert timede z'n sprong wél goed en haalde het eenvoudig voor de Nederlander Nils Eekhoff.

Dankzij z'n ritzege is Van Aert meteen de eerste leider in de achtdaagse rittenkoers, maar het is toch vooral een sterk signaal richting de concurrentie. Wie in Leuven wereldkampioen wil worden, zal voorbij Van Aert moeten.

Van Aert: “Mooie overwinning”

“Ik won misschien met enkele lengten voorsprong, maar het was zeker wel een superzware sprint”, vertelde Van Aert vlak na z'n overwinning. “Het ging in de finale de hele tijd op en af - het was volop koers. Dit is een mooie overwinning.”

In de finale plaveide Deceuninck-Quick.Step de weg voor Julian Alaphilippe. De Fransman ging als eerste aan, maar werd geremonteerd door Van Aert. “Ik had snel door dat ze voor Ballerini of Alaphilippe reden, want Cavendish offerde zich op. En als Julian aanzet in zo'n slotkilometer, mag je hem nooit veel ruimte geven.”

Voor Van Aert is deze zege meteen een opsteker - het geleverde werk in Livigno werpt meteen z'n vruchten af. “Ik was wel met vertrouwen naar hier afgereisd, maar het doet natuurlijk extra veel deugd om meteen te winnen.”

