Van Aert roemt z’n team na nummer in Harelbeke: “Dit was een fantastische ploegprestatie”

De boel forceren op de Taaienberg en dan definitief wegrijden op de Paterberg. Veel meer was er voor Wout van Aert niet nodig om naar winst te rijden in Harelbeke. “Deze koers heeft geen geheimen. We wisten dat we altijd vooraan moesten zitten. We hielden altijd overwicht in koers en hebben het fantastisch uitgespeeld. De finale van de E3 is er altijd eentje van 100 kilometer en dat eist z'n tol. Dit is soms even lastig als een Monument.”