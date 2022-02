Van Aert pleit voor ‘peace’ in Oekraïne: “Ik hoop dat het gezond verstand snel zegeviert”

Omloop“Waanzinnig.” Dat vindt Wout van Aert van het feit dat er anno 2022 nog steeds oorlog gevoerd wordt in de wereld. De Belgische kampioen kwam na zijn demonstratie in de Omloop met een sterk statement.

First things first: Wout van Aert stond er na zijn knappe zege in de Omloop op een statement de wereld in te sturen. “Koers is de belangrijkste bijzaak in de wereld, met de nadruk op bijzaak. Ik vind het waanzinnig dat er in deze tijden nog sprake kan zijn van oorlog”, verwees Van Aert bij Sporza naar de Russische inval in Oekraïne. “Ik wil mijn steun betuigen aan de Oekraïnse bevolking en hoop dat het gezond verstand snel zegeviert.” Zo, van een sterke boodschap gesproken.

Over naar Van Aerts analyse van de Omloop dan. “De koers bleef lang gesloten door de wind, die sterker aanwezig was dan verwacht”, aldus de Belgische kampioen. “We wilden de wedstrijd eigenlijk al vroeger openbreken, maar uiteindelijk hebben Tiesj (Benoot) en ik de koers op de Berendries laten ontploffen. Tiesj heeft fantastisch gereden - net als de hele ploeg trouwens. Ik ben heel blij dat ik het kon afronden.”

Nog iets bij richting Ronde en Roubaix

“Voor de Bosberg valt het altijd stil. Het leek me een goeie tactiek om nog voor de kasseien al een paar meter te pakken. Dat gaatje was er op de top nog steeds, waarna ik gewoon doorgegaan ben tot de finish. Of het het plan was om alleen te gaan? Je weet natuurlijk nooit of ze zullen volgen, dat zou gemakkelijk zijn. Ik wilde gewoon vol doortrekken tot boven en dan zou ik wel zien.”

Na zo’n demonstratie rijst de vraag of Van Aert eind februari al niet té goed is. “Ik ben gewoon blij dat ik gewonnen heb. Ik had natuurlijk niet gedacht dat het zo goed zou gaan, al heb ik me wel goed voorbereid. Wat je binnen hebt, heb je binnen. Ik was goed vandaag, hopelijk komt er richting de Ronde en Roubaix nog iets bij.”

Volledig scherm © AP

Benoot: “Magnifiek hoe Wout het vandaag afmaakt”

Benoot ging er op 20 kilometer van de streep zelf even vandoor, allemaal perfect volgens het plannetje van Jumbo-Visma. “Op die manier zat Wout achter me meer in een zetel. Die tegenwind maakte het wel wat lastig, dan kwam ik met zware benen aan bij de Muur. Twee kilometer na de top was Wout daar al. Het enige foutje dat ik maakte was op de Bosberg, waar ik iets te ver terugzakte. Daar zat ik vast achter Stybar, terwijl ik wel mee kon zijn.”

Benoot en Van Aert komen goed overeen, en dat loont meteen. “Of de breedte van de ploeg zich nu al uitbetaalt? Ja, en ook de sterkte van de kopman. (lacht) Ik denk dat we als ploeg een goeie wedstrijd hebben gereden, en dat we altijd controle hadden. Het heeft altijd goed geklikt tussen ons. Wout is ook iemand die anderen iets gunt, je ziet dat ik ook kansen ga krijgen. Het zijn de benen die spreken. Het is magnifiek hoe hij het vandaag afmaakt. Drie weken op Tenerife met de groep, dat helpt. In het voetbal trainen ze altijd samen, dat gebeurt in het wielrennen veel minder. Er is echt wel gewerkt aan deze groep. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, en het verliep volgens plan. Het is een mooie koers geweest.”

Volledig scherm Tiesj Benoot. © Photo News

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.