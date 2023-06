Van Aert pakt overtuigend derde Belgische titel tijdrijden en kijkt vooruit naar zondag: “Ik ben voor het eerst niet dé topfavoriet”

Wout van Aert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. Het aangekondigde titanenduel tegen Remco Evenepoel kwam er niet. De uittredende Belgische kampioen schatte na amper twee minuten een bocht verkeerd in en gleed in de gracht. Besmeurd met modder probeerde hij nog te doen wat hij kon, maar het vertrouwen op de spekgladde wegen was weg. Van Aert bleef wél recht en knalde naar de titel. Een verrassend sterke Alec Segaert kaapte het zilver weg voor Herregodts.

KIJK. Van Aert na tijdrittitel: “Zondag ben ik niet dé topfavoriet”

Nat, natter, natst. Herzele stond net niet onder water tijdens het Belgisch Kampioenschap tijdrijden. Vijftien renners maakten hun opwachting als figurant, want met Evenepoel én Van Aert op de startlijst, dacht niemand aan een andere winnaar.

Maar regen is een onvoorspelbare factor. Vraag maar aan Remco Evenepoel. Na amper twee minuten lag hij plots in de gracht. De uittredende kampioen schatte een bocht verkeerd in, gleed uit en belandde via een plas water pardoes in de gracht. Weg titelhoop. Weg spanning.

Van Aert had dat in eerste instantie niet door. “Ik kreeg het niet mee, maar aan het tweede tussenpunt merkte ik wel dat Evenepoel achter lag. Daarna probeerde ik harder te rijden, maar wel met minder risico’s in de bochten. Maar als je geen risico’s wilt nemen, moet je thuisblijven. Ik heb geprobeerd om de bochten goed te nemen en geen zotte toeren uit te halen.”

Evenepoel geeft niet zomaar op en probeerde nog te doen wat hij kon. Maar al snel werd duidelijk dat het vertrouwen helemaal zoek was. In de bochten leek Evenepoel bijzonder onzeker. Ondertussen stoomde Van Aert door naar de beste tussenpunttijden. Zonder grote verschillen aan de eerste twee. Een uitmuntende Segaert bleef telkens in de buurt.

Tussen het tweede en derde tussenpunt deelde Van Aert de beslissende tik uit. Hij reed verder weg van Segaert en zette Evenepoel na dertig kilometer al op één minuut en zestien seconden.

De laatste tien kilometer was rechtblijven hét belangrijkste voor Van Aert. Dat deed hij met succes. Het is al zijn derde Belgische titel bij de profs. Van Aert houdt een goed gevoel over aan zijn tijdrit. “Het is de eerste keer sinds lang dat ik mij goed voelde. Afgelopen dagen heb ik niet veel gedaan. In Zwitserland was het niet goed genoeg, vandaag zet ik weer een stap vooruit. Een gevoel is belangrijk, maar uiteindelijk wil je dat ook in de resultaten zien. Het is heel leuk om hier op hoogste schavotje te staan.”

Het zilver is voor Alec Segaert, niet mis na zijn eerste tijdrit bij de elite. Smaakt naar meer. Een ook al verrassende Herregodts is de derde op het podium, aangezien Evenepoel niet meer dichterbij kwam in de laatste kilometers. De uittredende kampioen moet vrede nemen met een vierde plaats.

De blik kan nu al naar zondag, voor het BK op de weg. Van Aert ziet zich niet als dé topfavoriet. “Ik denk dat ik zondag ook een goede kans maak op de titel. Misschien behoor ik voor het eerst niet bij de echte topfavorieten. Voor mij is Jasper Philipsen dé te kloppen man. Bij Soudal Quick-Step zijn er nog Merlier en Evenepoel, omringd door sterke ploegmaats. Ik denk dat wij de underdog zijn, zeker tegen die grote blokken.”

