Van Aert over fans die te pas en te onpas aan z’n voordeur staan: “Ik word liever met rust gelaten wanneer ik thuis ben”

Wielrennen Van der Poel vrijgespro­ken na incident met tienermeis­jes in hotel aan vooravond van WK in Australië: “Was sprake van provocatie”

Mathieu van der Poel (27) is in hoger beroep vrijgesproken na het incident met twee tienermeisjes in zijn hotel aan de vooravond van het WK op de weg in Australië. De Nederlander hoeft zo geen geldboete te betalen en mag het land gewoon weer in. Voor Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel, is het hoofdstuk nu afgesloten.

13 december