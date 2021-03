Van Aert op z'n hoede voor sterk deelnemersveld in Italië: “Toont hoe belangrijk deze wedstrijd nu is”

WielrennenZaterdag is het zover: Wout van Aert mag z’n titel verdedigen in de Strade Bianche. Hij trok er vanmorgen op uit om de grindwegen al eens te gaan verkennen. Onze landgenoot is op z’n hoede voor het enorm sterke deelnemersveld dat in Italië aan de start staat, en kijkt dus niet alleen naar Alaphilippe en Van der Poel.

Wout van Aert bereidt zich in Italië voor op de Strade Bianche. Vanmorgen trok hij met z'n ploeg op verkenning. De kopman van Jumbo-Visma houdt van de streek, en kijkt er naar uit om zaterdag zijn titel te mogen verdedigen. “Vandaag heb ik nog een beetje tijd om rond te kijken, en dan valt het nog meer op in wat voor mooie decors we hier mogen koersen.” De grindwegen liggen er iets beter bij dan vorige zomer, het is ook een pak kouder. “Als het zo droog blijft als nu, wordt dat toch verraderlijk. Morgen geven ze een beetje regen, daar zal het van afhangen of het stof geblust wordt of niet.”

Van Aert heeft een stevige stage achter de rug. Klaar voor het seizoen? “Ik voelde me goed, zeker de laatste week heb ik mooie stappen kunnen zetten. Ik kijk meer naar hoe het gevoel was, en de echte wattages, dan naar Strava-cijfers. Ik vind het gewoon leuk om met de mensen te delen waar we mee bezig zijn.”

Van Aert koos er bewust voor om zijn seizoen te starten in Italië. “Het openingsweekend zit een beetje in de weg na het crossseizoen. Ik heb die drie weken echt nodig om me voor te bereiden op de drukke maand die nu komt. Dan moest ik keuzes maken. Het geeft wel vertrouwen dat ik uit training ook gewoon klaar kan zijn voor de koers, en dat heb ik onthouden.”

Volledig scherm Van Aert met zijn ploegmaats bij de verkenning van het parcours van de Strade Bianche. © SV

Van de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne heeft Van Aert weinig gezien, hij zat op de fiets. Het belangrijkste heeft hij wel onthouden: “Ik denk dat Alaphilippe en Mathieu er een zware koers van hebben gemaakt, en van ver gegaan zijn. Vooral Mathieu zag er heel sterk uit, dat was indrukwekkend. En dan twee keer een raar scenario met een grote groep die naar de streep gaat. De omstandigheden zullen misschien te gemakkelijk geweest zijn of zo.”

De concurrentie is niet mals komende zaterdag. Van Aert houdt naast zijn twee grote concurrenten ook andere namen in de gaten. “Het is één van de sterkste deelnemersvelden die we dit jaar te zien krijgen. Het is verstandig om meer jongens in de gaten te houden. Traditioneel doen ook veel klimmers hier aan mee: Fuglsang, Pogacar, Bernal... Dat toont aan hoe belangrijk deze wedstrijd geworden is.”

