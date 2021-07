Van Aert na tweede plek: “Cavendish is enige sprinter die in zetel naar de finish gaat”

“Ik zat in het wiel van Cavendish, maar kon er net niet over. Ik had het goeie wiel te pakken dankzij het werk van Teunissen. Het liep allemaal perfect, alleen kwam ik in de sprint net iets tekort. Ik kwam uit het zog en kon dus nog wat ruimte goedmaken op Cavendish. Als ik een tikkeltje beter was, kon ik er nog overkomen.” Cavendish werkte het uitstekend teamwerk van zijn ploeg alweer af. “Zijn trein maakt zoveel indruk dat iedereen daar in probeert te zitten”, aldus Van Aert. “Ze zijn sterk. Hij is de enige sprinter die in een zetel naar de finish gaat. Dat is een luxe. Al is Cavendish een klasbak natuurlijk.”