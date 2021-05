Van Aert mogelijk niet in Dauphiné na blindedarmoperatie, maar Tour en Spelen komen niet in gevaar

De kans dat Wout van Aert eind deze maand aan de start van de Dauphiné - waar hij vorig jaar de eerste rit won - staat is na zijn blindedarmoperatie gering. Bij zijn team Jumbo-Visma kijken ze nog even de kat uit de boom. Bij monde van communicatiemanager Ard Bierens laten ze weten dat ze de situatie van Van Aert nog een aantal zullen monitoren, alvorens eventueel te sleutelen aan zijn voorbereiding de Tour. Als Van Aert een kruis moet maken over de Dauphiné, die op 30 mei van start gaat, dan is de Ronde van Zwitserland een week later een mogelijk alternatief.

Van Aert was afgelopen vrijdag op weg naar Spanje voor een hoogtestage op de Sierra Nevada, maar moest terugkeren met een blindedarmontsteking. De appendix is intussen operatief verwijderd. “Een routineklus”, vertelt Kris Van der Mieren, bondsarts bij de KBWB. “Maar wel eentje die erg noodzakelijk is. Bij een blindedarmontsteking zitten er bacteriën in die darm, als die bacteriën in de steriele zone rond de darm zouden komen, dan spreken we van een darmperforatie. Dat is levensbedreigend. Voor mensen die gevoelig zijn aan een blindedarmontsteking is een operatie zeker aangewezen, omdat dat iets is wat gemakkelijk terugkeert.” Ook een zware antibioticakuur kan helpen tegen een blindedarmontsteking, maar Van Aert koos dus voor de korte pijn. “Zo’n operatie aan appendix geneest zeer snel”, vervolgt Van der Mieren. “Het is ook maar een nutteloos stukje darm, maar bij een operatie wordt er natuurlijk wel aan het spierweefsel rond de blindedarm geraakt. Dat spierweefsel moet nu de komende dagen herstellen. Dat is niet anders voor een topatleet.”

Volledig scherm © BELGA

Maar dat betekent niet dat Van Aert de komende dagen niets kan doen. “Integendeel. Rust roest”, zegt Van der Mieren. “Voor de weefselgenezing is het belangrijk dat Wout blijft bewegen en dus ook fietsen.” Alleen zal dat iets minder intensief zijn dan hij gewoon is. “Hij mag vooral niet te veel druk zetten op de buikspieren en dat doen wielrenners net wel bij het bergop rijden of sprinten. De eerste tien dagen tot twee weken moet hij het kalmer aan doen, nadien mag hij de intensiteit opnieuw opbouwen.”

Volgens Van der Mieren blijft het zelfs in deze omstandigheden nuttig voor Van Aert om alsnog op hoogtestage naar de Sierra Nevada te trekken. “Er is natuurlijk een verschil of je de Sierra Nevada oprijdt aan 300 watt of aan 500 watt. Maar het belangrijkste van een hoogtestage is toch leven op grote hoogte, dat blijft relevant. De trainingsblokken kunnen worden aangepast. Als Van Aert dan alsnog de Dauphiné rijdt zal hij frisser aan de start staan voordien.” In de plannen van Van Aert was de Dauphiné de eerste grote voorbereiding op de Tour én de Olympische Spelen in Tokio. Aan die twee grote doelen voor Van Aert verandert deze operatie niets, alleen de weg ernaar toe zal er mogelijk iets anders uitzien.