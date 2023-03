Van Aert maakt de koers, Roglic maakt ze af: Sloveen vervolledigt Tirreno-hattrick in ‘Tappa dei Muri’

Leider Pogacar heeft ook in koningin­nen­rit Pa­rijs-Ni­ce beste eindschot, De Gendt veront­schul­digt zich na veroorza­ken valpartij

Tadej Pogacar (24) heeft ook de koninginnenrit in Parijs-Nice gewonnen. De Sloveen had net als woensdag een betere eindsprint in huis dan David Gaudu en verstevigde zo zijn leiderstrui voor de slotrit van zondag.