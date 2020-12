Van Aert lacht vraag over lopende gesprekken met Ineos weg: “Eens vragen aan Pidcock of hij nog plaats heeft in zijn camper”

Wout van Aert maakte er in Namen samen met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock een spektakelstuk van. Achteraf ging het ook éven over de vermeende interesse van en onderhandelingen met Team Ineos. Van Aert heeft nog een contract met zijn Nederlandse Jumbo-Visma ploeg tot het einde van 2021. Manager Richard Plugge heeft al aangekondigd dat hij dat contract met Van Aert wil openbreken. Lees: hij krijgt salarisverhoging en contractverlenging. Maar een nieuw akkoord is nog niet gevonden.

Hoe groot de kans moet worden ingeschat dat hij in 2022 in Ineos-shirt koerst en niet langer in dat van Jumbo-Visma, werd dus gisteren gevraagd aan de Sportman van het Jaar en de winnaar van de Kristallen Fiets. “Euh… ik zal eens vragen aan Pidcock of er nog plaats is in zijn camper”, lachte Wout van Aert de vraag weg. “Eerlijk: ik ben er zelf niet echt mee bezig. De gesprekken met Jumbo-Visma om mijn contract open te breken en te verlengen lopen. Maar het is een werkje van lange adem aan het worden. 2021 komt heel dichtbij. Dan verandert er sowieso niets.”