Van Aert krijgt zondag een vrije rol bij Jumbo-Visma, ploegleider Niermann: “Hij zal niet in de vorm van zijn leven staan”

WielrennenAlles went, ook een parcoursverkenning zonder Wout van Aert. Jumbo-Visma deed het twee weken geleden op de kasseien en hellingen van de Ronde van Vlaanderen. En gisteren opnieuw, van het Bos van Wallers tot de velodroom in Roubaix. Maar dit keer was er ook goed nieuws: zondag rijdt Van Aert wel degelijk Parijs-Roubaix. Ploegleider Grischa Niermann, een man met een plan, haalt opgelucht adem.

Er kwam donderdagmorgen goed nieuws: zondag rijdt Wout van Aert Parijs-Roubaix.

Grischa Niermann: “De medische staf heeft de knoop doorgehakt. Ik ben een ploegleider, ik kan niet bepalen of Wout fit is of niet. Ik was wel blij toen ik het nieuws hoorde dat hij start.”

Hoe belangrijk is zijn aanwezigheid voor de ploeg?

“Heel belangrijk. We gaan niet ontkennen dat we hem in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel hebben gemist. Zelfs al hebben we daar een goede wedstrijd gereden, met Tiesj Benoot en met Christophe Laporte..”

“We hebben in dit voorjaar een aantal keren laten zien hoe we graag koersen, met Wout erbij. Zo hebben we de Omloop en de E3 Harelbeke gewonnen.”

Kan dat zondag opnieuw?

“Ik ken zijn conditie niet. Hij is ziek geweest, niet ernstig, maar het heeft hem wel terug geworpen. Hij zal zondag niet in de vorm van zijn leven staan. Hij is wel gezond genoeg om te starten. We kunnen alleen maar hopen dat hij komt om te winnen. Het vraagteken blijft. Als Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen had gewonnen en op het podium had gestaan in de Amstel, dan kwam hij zondag als favoriet aan de start.”

“Aan de andere kant gaat het trainen weer erg goed. Daarom kunnen we hem opstellen. Waren de trainingen niet goed geweest, dan had hij zondag niet gereden. Of hij zondag kan winnen, durf ik niet te zeggen. Trainingswaarden zijn niet hetzelfde als hoe een renner zich voelt op het einde van een koers van 230 kilometer of meer. Dat moeten we zondag afwachten.”

Met welke instelling komt Van Aert aan de start?

“Wout wilde heel graag rijden. Ook voor hem was het wachten op groen licht van de ploegdokters. Het gaat hopelijk goed met hem. Maar de verkenning kwam te vroeg. Zo’n verkenning hoeft ook niet per se voor Wout van Aert. Hij heeft al een paar keer Parijs-Roubaix gereden (Van Aert nam deel in 2018, 2019 en 2021, red). Misschien maakt hij vandaag of morgen nog een ritje. Zo’n verkenning moet ook haalbaar zijn. Het mag hem geen hele dag kosten. Hij hoeft niet per se de kasseien te hebben om op de Roubaix-fiets te rijden.”

Wat heeft de verkenning donderdag geleerd?

“Het is te hopen dat het droog blijft, maar op sommige stroken ligt erg veel rotzooi.”

Welke rol krijgt Van Aert zondag?

“Hij start in een vrije rol. We zullen zien hoe het gaat. Het gaat zondag niet enkel om Wout. We hebben Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen. Zij kunnen ook ver komen en een finale rijden. In Parijs-Roubaix heb je meer dan één plan nodig, er kan heel veel gebeuren onderweg. Als je alles op één kopman zet kan je erg teleurgesteld worden. We zullen nog altijd een sterke ploeg hebben. En het is ook niet dat de topfavoriet altijd de koers wint.”

Is Wout van Aert zondag jullie dark horse, de renner waar straks niemand aan denkt?

“Als Wout van Aert start, zal er altijd naar hem worden gekeken.”

Nu is het ook zeker dat hij Luik-Bastenaken-Luik rijdt.

“Dat heb ik gelezen. Een officiële bevestiging van de ploeg heb ik nog niet gezien. Voorlopig ben ik blij dat we hem zondag op de startlijst van Parijs-Roubaix hebben.”

