Van Aert krijgt zondag een vrije rol bij Jumbo-Visma, ploegleider Niermann: “Gissen hoe goed hij zal zijn”

WielrennenWout van Aert start in Parijs-Roubaix. Dan toch, na die coronabesmetting die onze 27-jarige landgenoot uit de Ronde van Vlaanderen hield. De uitgesproken kopman zal Van Aert niet zijn, volgens ploegleider Grischa Niermann krijgt hij eerder een vrije rol. “Hij is klaar om te starten. Maar dat betekent niet dat hij hier in de vorm van zijn leven aan de start zal staan.”

Van Aert trainde de voorbije dagen in Spanje onder het toeziend oog van een arts, de winnaar van de Kristallen Fiets werd daarbij fit genoeg bevonden om zondag voor een vierde keer deel te nemen in de Hel van het Noorden.

“Na uitvoerig onderzoek en goedkeuring van onze medische staf is Wout van Aert klaar om deel te nemen aan Parijs-Roubaix.” De kogel is zo helemaal door de kerk. Jumbo-Visma laat weten dat het de uitdrukkelijke wens was van Van Aert om te starten. “Na een coronabesmetting zijn we immers heel voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, vertelde ploegleider Merijn Zeeman eerder vandaag.

Verschillende tests

“De medische staf heeft een belangrijke en beslissende rol. Samen hebben we Wouts gezondheid de voorbije dagen op de voet gevolgd. Deze week was er een dokter aanwezig in Spanje om te zien hoe zijn lichaam op de trainingen reageert. Zo zijn we na verschillende tests en onderzoeken tot de conclusie gekomen dat hij fit is en de activiteiten als topsporter mag hervatten.”

Na een week quarantaine waarschuwt Jumbo-Visma wel dat Van Aert niet meer in topvorm kan zijn. De uitgesproken kopman zal hij niet zijn. “Maar we zullen hem zeker een vrije rol geven”, zegt Niermann nog. “We zien dan wel hoe het loopt, maar we hebben nog meer sterke mannen. Ook Laporte of Teunissen kan een finale rijden. We hopen vooral op een sterk blok. Maar in Parijs-Roubaix heb je altijd meerdere plannen nodig. Maar zijn aanwezigheid zorgt wel voor rust binnen de ploeg. Op deze manier wilden we graag koersen dit voorjaar, natuurlijk hebben we hem gemist. Het wordt evenwel gissen hoe goed hij zal zijn.”

