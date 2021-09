Van Aert krijgt Evenepoel en Teuns mee, Wellens valt uit de boot: “Meer renners ontgoocheld dan dat ik er blij heb gemaakt”

Remco Evenepoel en Jasper Stuyven zullen kopman Wout van Aert op zondag 26 september bijstaan in de wegrit op het WK wielrennen in Vlaanderen. Ook Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Tim Declercq, Dylan Teuns en Victor Campenaerts behoren tot de achtkoppige Belgische selectie. Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout bekendgemaakt op de hoofdzetel van Belgian Cycling in Tubeke.

Belgisch kampioen Wout van Aert, de olympische vicekampioen en de vicewereldkampioen, is de absolute kopman van de Belgische selectie. Gisteren won hij nog de eerste rit in de Ronde van Groot-Brittannië, na ruim een maand zonder koers. Bondscoach Vanthourenhout rekent erop dat Remco Evenepoel, kopman op het komende EK in het Italiaanse Trentino (8-12 september), zich zal schikken naar de teamorders.

“We willen Wout van Aert zo goed mogelijk en in de beste omstandigheden in de finale te krijgen. We koersen inderdaad om wereldkampioen te worden. Wout spreekt dat zelf uit en wij staan daar als federatie volledig achter. Iedereen weet wat zijn opdracht is en wat het doel is”, aldus Sven Vanthourenhout.

“De keuzes zijn gemaakt in het belang van de ploeg. Tim Wellens is een steengoeie coureur, maar er zijn er nog zoals hij. Sep Vanmarcke en Oliver Naesen zitten ook thuis. Deze selectie maken was een luxeprobleem. Ik heb meer renners moeten ontgoochelen dan blij maken. Maar de keuzes zijn in eer en geweten gemaakt.”

“Met Philippe en Greg was het ook net niet. Ik had niet verwacht in mijn eerste jaar als bondscoach dat ik één van die twee zou moeten teleurstellen. Het zijn twee renners die enorm veel hebben betekend. Het is geen leuke boodschap om te brengen aan twee kampioenen zoals hen.”

De reserven zijn (in alfabetische volgorde) Philippe Gilbert, Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch en Tim Wellens. Opvallend is dat Lotto Soudal in eerste instantie geen enkele renner afvaardigt voor België: Wellens, Gilbert en Van der Sande vissen achter het net. Lotto is sponsor van Belgian Cycling. Verder ontbreken ook onder meer Sep Vanmarcke, Oliver Naesen en Nathan Van Hooydonck.

Voor de individuele tijdrit bij de mannen, voorzien op zondag 19 september over 43,3 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge, selecteerde Vanthourenhout Van Aert en Evenepoel. Yves Lampaert is reserve. In de wegrit leggen de renners 268,3 kilometer af tussen Antwerpen en Leuven

Selectie wegrit mannen

Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tiesj Benoot (Team DSM), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step), Tim Declercq (Deceuninck-Quick.Step), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) en Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS).

Bekijk hieronder ook de andere Belgische selecties voor het WK in Leuven:

