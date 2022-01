“Van Aert is heel slim, maar aanvallen zoals Pogacar, Alaphilippe of Mathieu doet hij niet”: Adrie van der Poel vergelijkt

Pas wanneer Mathieu van der Poel volledig pijnvrij is, mag de Nederlander weer de fiets op. Dat is momenteel nog niet aan de orde. “Mathieu zit nog steeds niet op de fiets”, zegt Adrie. Hoe hij zijn dagen doorkomt? “Hij mag niet veel doen en hangt vooral veel op de sofa. Dat is ontzettend lastig, vooral omdat hij buiten die rugklachten niets mankeert.”

Het blessureleed noopt Van der Poel niet om straks een discipline te laten vallen. Hij is van plan actief te blijven op de weg, in het veld en op de mountainbike. “Vaak is de voorbereiding wel te kort. Misschien moet hij daar iets aan doen. Dat hij eventueel kiest om zich een jaar helemaal op de weg te richten en in 2024 (jaar met de Olympische Spelen in Parijs, nvdr.) de weg te laten vallen, om alles op het mountainbiken te zetten. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dan kom je ook voorbereid aan de start, terwijl dat nu vaak door het programma dat hij doet soms wat gehaast is.”

Volledig scherm Adrie van der Poel bij hem thuis in Kapellen. © Gregory Van Gansen / Photo News

Adrie van der Poel verwijst nog eens naar enkele valpartijen van Mathieu die op termijn toch sporen nagelaten hebben. In combinatie met de koersstijl van zijn zoon. “Na die val in Nokere drie jaar geleden wint hij een paar dagen later de GP Denain over de kasseien. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi en iedereen denkt dan: ‘goh wat een karakter heeft die man’, maar je kunt dan beter zeggen: ik doe tien dagen niets en laat m’n lichaam goed herstellen en begin dan opnieuw. Maar zo werkt het niet. Of zoals in de Ronde van Vlaanderen van 2019, waar hij na die valpartij nog zestig kilometer als een speer rijdt.”

Quote Van Aert stemt z’n koersen af op Mathieu en Alaphilip­pe denk ik. Adrie van der Poel

“Mathieu rijdt heel agressief en dat is natuurlijk ook slopend. Er rijden er geen twee of drie rond die zo koersen. Ik kom dan niet uit bij Van Aert. Hij valt weinig aan. Hij zit altijd mee, hij is een heel slimme renner, maar de echte aanvallers zijn voor mij Pogacar, die van vroeg begint en dat is ook Mathieu en Alaphilippe. Van Aert stemt z’n koersen af op die twee renners denk ik.”

“Wout maakt het fietsen er wel aantrekkelijk mee en heeft ook de motor om tot het eind mee te gaan, dus dat is alleen maar positief. Maar ik denk dat Mathieu, Alaphilippe en Pogacar meer initiatiefnemers zijn. Leuk, maar ik heb Mathieu recent ook wel gezegd dat hij aan zijn eigen carrière moet denken en moet leren wat zuiniger te rijden of helemaal niet te rijden.”

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel in de voorbije Tour de France. © BELGA