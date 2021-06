Van Aert is Belgisch kampioen na millimetersprint tegen Theuns en Evenepoel!

WielrennenWout van Aert heeft zijn rentree in het peloton in stijl gevierd. De renner van Jumbo-Visma kroonde zich in Waregem tot Belgisch kampioen op de weg na een spetterende finale aan de zijde van Remco Evenepoel en Edward Theuns. Met die laatste kwam het tot een millimetersprint. Van Aert haalde het met een banddikte.

Twaalf rondjes in en rond Waregem, dat was de opdracht die de renners op het BK voor de wielen kregen geschoven. Volgens de ene een kermiskoersparcours, volgens de andere een niet te onderschatten omloop met een pittige finale. De waarheid lag zoals altijd ergens in het midden.

Feit was dat de snelheid een hele dag behoorlijk hoog lag. Na drie uur wedstrijd zat het gemiddelde op 46 kilometer per uur. Met Molly, Vansevenant, Van der Sande en Van Moer kleurden vier renners de eerste wedstrijdhelft. Het kwartet begon met twee minuten voorsprong aan vier finaleronden van 16 kilometer.

Daar rammelden Benoot en Campaerts een eerste keer aan het zaakje op de Holstraat. Lampaert breide er een vervolg aan en ging met titelverdediger De Bondt op zoek naar de kop van de koers. Na wat woorden over en weer kwamen ze vooraan postvatten, maar het peloton zorgde ervoor dat de accordeon dichtplooide.

Op twee ronden van het einde kwam het zo tot een hergroepering. Plots kwamen alle grote namen naar voren, een impuls van Gilbert zette daarbij de boel op de rekker. Op de uitloper van de Holstraat moesten de meesten zich herzetten, behalve Van Aert en Evenepoel. De twee trokken er op kousenvoeten vandoor.

Alle alarmen gingen af, maar niemand was bij machte om de twee binnen schot te houden. Behalve Theuns, hij profiteerde van een moment van twijfel om in één ruk naar de twee tenoren te flitsen. Met z’n drieën gingen ze de slotronde in. Alpecin-Fenix probeerde in het peloton nog de scheve situatie recht te trekken.

Veel tijd om na te denken hadden Evenepoel, Theuns en Van Aert niet. Die laatste twee konden op hun sprint rekenen, terwijl Evenepoel nog iets moest verzinnen. De aanval op de laatste Holstraat was daarbij een beetje getelefoneerd, Van Aert en Theuns beten zich vast in het wiel.

Bij het ingaan van de slotkilometer probeerde Evenepoel het nog eens, maar Van Aert en Theuns lieten de gouden kans op de tricolore niet liggen. Van Aert zette als eerste aan, maar Theuns kwam nog langszij. Het werd opnieuw een prangertje, maar uiteindelijk haalde de renner van Jumbo-Visma met een paar centimeter.

Voor Van Aert was het BK zijn eerste wedstrijd sinds de Amstel Gold Race en zijn blindedarmontsteking vorige maand. Straks kan hij de driekleur extra cachet geven in de Tour, Van Aert jaagt er in de eerste week op een rit of de gele trui.

Speel mee met de Gouden Tour en win fantastische prijzen!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.