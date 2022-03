Van Aert houdt voeten op de grond na nummer in Harelbeke: “Het slechtste wat we nu kunnen denken is dat het allemaal gemakkelijk wordt”

WielrennenTopfavoriet en het galant afmaken: Wout van Aert was heer en meester in de E3 Saxo Bank Classic. De Belgische kampioen won aan de zijde van ploegmaat Laporte: “Dit was een fantastische ploegprestatie.”

Het zag er allemaal gemakkelijk uit, maar dat was het niet. Dat koersen een verdomd harde stiel is, zei Van Aert. “En de E3 Harelbeke is een van de hardste koersen. Voor mij is dit een belangrijke overwinning.” Dat is de Ronde van Vlaanderen natuurlijk ook. De Ronde en Parijs-Roubaix zijn waar het in dit voorjaar echt om draait voor Wout Van Aert.

Na de Omloop was het verhaal dat de winnaar in hetzelfde jaar niet de Ronde van Vlaanderen wint. Wout Van Aert hoopt nu dat een variatie op dat thema wel mogelijk is: “Als de winnaar van de Omloop ook de E3 wint, misschien dat ik dan wel de Ronde kan winnen.”

Van Aert is in topvorm, of zo goed als. Zijn ploeg domineert. Maar onoverwinnelijk voelt hij zich niet. Wout Van Aert predikt de nuchterheid. “We moeten onze focus houden, doen zoals we nu doen. Het slechtste wat we nu kunnen denken is dat het allemaal gemakkelijk wordt. Nog maar een week geleden in Milaan-Sanremo hebben we gezien dat ook andere renners erg sterk zijn. Er zullen dagen zijn dat alles goed gaat, dat iedereen zijn best mogelijke vorm heeft, en dan krijg je een resultaat als dit. Maar er komen ook andere dagen. We moeten onze voeten op de grond houden.”

Veel viel er over zijn tegenstanders niet te leren in de E3 Harelbeke, zei Van Aert. “In een koers ben je toch alleen maar bezig met de renners die direct rond je zitten. Je ziet niet de problemen die een ander heeft. Elke renner heeft zijn verhaal. We waren met zo’n tiental renners voorbij de top van de Taaienberg. Ik ga ervan uit dat iedereen die daar zat, in goede vorm is en klaar voor wat komen gaat. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat wij er klaar voor zijn.”

Aanvallen op veertig kilometer voor de streep, is dat dan iets wat hij ook voor de Ronde overweegt? Van Aert: “De Ronde is een andere koers. Het is daar nog belangrijker om zo lang mogelijk energie te sparen. Gelukkig, we hebben nog veel tijd over om over de Ronde te denken. Maar we voelen ons nu wel comfortabel.”

VIDEO: Sarah De Bie - van Aert: “Dit bewijst hoe goed de ploeg aan elkaar hangt”

VIDEO: Tiesj Benoot: “Iedereen stijgt een beetje boven zichzelf uit bij ons”

VIDEO: Christophe Laporte: “Realiseer nog niet goed wat we hebben gedaan”

