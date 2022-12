Van Aert focust op Ronde en Roubaix en mikt niet op groen in Tour, Roglic gaat in Giro concurrentie aan met Evenepoel

WielrennenOp de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma in Amsterdam werd zonet het wegprogramma van Wout van Aert bekendgemaakt voor volgend seizoen. Onze landgenoot wil vooral scoren in de Ronde en Parijs-Roubaix en rijdt ook de Tour, waar de groene trui niet z'n hoofddoel zal zijn.

Van Aert laat het openingsweekend links liggen - geen Omloop of Kuurne-Brussel-Kuurne dus. Wel een Italiaanse luik met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Daarna volgen de voorjaarsklassiekers met achtereenvolgens de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

“Mijn doelen zijn duidelijk. In eerste instantie wil ik scoren in het voorjaar”, zei Van Aert zonet. “Vorig jaar moest ik de Ronde van Vlaanderen missen door een coronabesmetting. Ook Parijs-Roubaix was daardoor niet optimaal. Ik hoop er nu wel 100 procent te zijn.”

Via de Ronde van Zwitserland - en dus niet de Dauphiné - zal Van Aert dan toewerken naar de Ronde van Frankrijk. Daar wordt de groene trui dus niet zijn hoofddoel. “Ik wil me meer focussen op ritzeges en zal me niet in elke tussensprint mengen, maar wel eerder mijn dagen uitkiezen.”

Roglic naar Giro

Primoz Roglic zal zich dan weer focussen op de Ronde van Italië, waar hij net als in de Vuelta van vorig jaar in duel zal gaan met Remco Evenepoel. De Sloveen krijgt in de Giro onder anderen Wilco Kelderman in steun, zo meldde de ploeg zonet.

“Het parcours van de Giro past beter bij Roglic", aldus ploegleider Merijn Zeeman. “En met Jonas Vingegaard hebben we ook de titelverdediger in de Tour in onze rangen.”

Volledig scherm Primoz Roglic. © BELGA

Eerder vandaag werd ook het resterende crossprogramma van Van Aert bekendgemaakt. Onze landgenoot rijdt het BK veldrijden in Lokeren niet en zal in 2022 nog vijf keer in actie komen. Het nieuwe jaar begint hij in Herentals.

Het resterende crossprogramma van Van Aert:

23/12: Mol (Exact Cross)

26/12: Gavere (Wereldbeker)

27/12: Zolder (Superprestige)

28/12: Diegem (Superprestige)

30/12: Loenhout (Exact Cross)

3/1: Herenthals (X20 Trofee)

5/1: Koksijde (X20 Trofee)

7/1: Gullegem (Superprestige)

8/1: Zonhoven (Wereldbeker)

22/1: Benidorm (Wereldbeker)

28/1: Hamme (X2O Trofee)

5/2: Hoogerheide (Wereldkampioenschap)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross en maak kans op fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: