Van Aert en Van der Poel bekampen elkaar meermaals in X2O Badkamers Trofee, geen Azencross in Loenhout dit jaar

WielrennenWout van Aert en Mathieu van der Poel zullen elkaar drie keer bekampen in de X2O Badkamers Trofee. Dat bevestigde de organisatie zonet. In Herentals, Baal en Hamme verschijnen ze allebei aan de start.

De cross in Herentals vervangt dit jaar éénmalig de Azencross in Loenhout. Het parcours in Loenhout ligt te dicht bij een bebouwde dorpskern en de veldrit valt daarom niet coronaproof te organiseren. Het gaat om een éénmalige beslissing. In de plaats zal er op 23/12 gereden worden in Herentals. Het parcours zal worden uitgetekend op het (totaal afgesloten) Sport Vlaanderen-domein, waar een 21 meter hoge skiberg ligt. Die moet dé attractie van de cross worden.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen de cross allebei rijden - voor de renner van Jumbo-Visma ligt het parcours amper twee kilometer van zijn deur. En voorts zullen ze elkaar ook bekampen in Baal en Hamme. Van der Poel rijdt ook in Antwerpen, van Aert in Kortrijk. Het volledige programma: Koppenbergcross nu zaterdag, Kortrijk op 28/11, Antwerpen op 12/12, Herentals op 23/12, Baal op 1/1, Hamme op 23/1, Lille op 7/2 en Brussel op 14/2. (JDK/TLB)

Volledig scherm Van der Poel won de Azencross vorig jaar. © BELGA

“Tour Down Under wordt niet gereden in 2021"

Geen Tour Down Under in 2021, zo meldt CyclingTips. Het coronavirus gooit andermaal roet in het eten.

Enkele dagen geleden meldde verantwoordelijke Hitaf Rasheed al dat de coronacrisis als een donkere wolk boven de Tour Down Under van 2021 hing. Eén van de grotere obstakels voor internationale teams was de quarantaine van twee weken die kan worden opgelegd om Australië binnen te komen.

De gevolgen van een afgelasting zijn groot, gaf Rasheed eerder aan. “De wedstrijd is voor ons het startschot van de zomer in Zuid-Australië en van het festivalseizoen. Het levert de lokale economie miljoenen dollars op, zorgt voor wereldwijde mediacoverage en geeft Zuid-Australiërs een gevoel van trots en tevredenheid.”

Begin dit jaar, nog voor de coronapandemie losbarstte, won thuisrijder Richie Porte (Trek-Segafredo) de Tour Down Under. Ook de Cadel’s Great Ocean Road Race, een eendagskoers in dezelfde week, zal volgend seizoen niet georganiseerd worden.

Volledig scherm © Photo News