Van Aert drie weken op hoogte, zonder snor: “Ciao moustache”

De ‘marginal gains’ en de machtige statistie­ken achter Evenepoels tijdrit: “Hij wou zo graag die roze trui”

In 1990 won Napoli de Italiaanse voetbaltitel en reed Gianni Bugno van dag één tot het einde in de roze trui. Dit jaar werd Napoli opnieuw kampioen en staat Remco Evenepoel na een fabelachtige tijdrit op dag één in het roze. Houdt hij die trui net als Bugno van het begin tot het einde? De statistieken achter zijn tijdrit ogen alvast indrukwekkend, net zoals Evenepoel er werkelijk alles aan gedaan heeft om top te zijn voor ‘La Grande Partenza’ in de Abruzzen. Zijn bijnaam luidt niet zomaar ‘de aerokogel’.