Van Aert dan toch niet in Clasica San Sebastian door verkoudheid

Tour de France Indrukwek­ken­de Jasper Philipsen snelt naar winst op Champs-Elys­ées, Wout van Aert sprint niet mee

Jasper Philipsen heeft de slotrit in de Tour de France gewonnen. Onze landgenoot toonde zich duidelijk de snelste in een massasprint op de Champs-Elysées. Wout van Aert mengde zich niet in de debatten en bolde samen met eindwinnaar Jonas Vingegaard over de streep.

24 juli