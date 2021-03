Van Aert als klassementsman van Jumbo-Visma naar Tirreno-Adriatico: “Willen de eindzege pakken”

Strade Bianche Tim Wellens straalt in Toscane: “Moeten niet wachten op aanval van Alaphilip­pe, Van der Poel of Van Aert”

5 maart Derde in 2017, tiende in 2019. Tim Wellens moet in de Strade Bianche het gouden trio Wout-Mathieu-Julian het vuur aan de schenen leggen. En of hij er zin in heeft. “Die grindwegen, dat landschap. Een supermooie koers.”