Valpartijen troef in Omloop: onder meer Vanmarcke en Lampaert gaan tegen de grond

Wielrennen Van der Poel in openings­week­end? Nog geen beslissing

24 februari Rijdt Mathieu van der Poel (26) de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne? De beslissing is nog niet genomen. “Veel commentaar kan ik niet geven”, zegt sportief manager Christoph Roodhooft. “We zijn aan het bekijken wat de beste keuze is.” Bij de ploeg zoeken ze de juiste balans tussen trainingen en wedstrijden, met het oog op het vervolg van het klassieke seizoen. Uiteraard staan ze zowel in de Omloop als in Kuurne te springen om Van der Poel aan de start te krijgen, maar ook de organisatoren daar zullen nog wat geduld moeten hebben.