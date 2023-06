Vader worden tijdens de koers, veelal een moeilijke bevalling: vier ervaringsdeskundigen die Van Aert vooraf gingen

LIVE TOUR. Ontsnap­pings­ko­ning De Gendt past na Dau­phiné-opgave voor Ronde van Frankrijk

Op zaterdag 1 juli gaat de 109de editie van de Tour de France van start in het Spaanse Bilbao. Krijgen we opnieuw een titanenstrijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Volg in deze liveblog alle ontwikkelingen in aanloop naar het grootste wielerevenement ter wereld.