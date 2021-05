Vader Patrick en coach Koen Pelgrim typeren de rasklimmer in Remco Evenepoel: “Op z'n 12de was hij al gek van Pantani en Contador”

WielrennenDe berggeit in Remco Evenepoel mag los. Want daar zijn de Dolomieten. Monte Zoncolan vormt vandaag het voorspel op de beestig zware slotweek van deze Giro. Kost waar Evenepoel in principe van smult, weten vader Patrick en coach Koen Pelgrim. “Op basis van de vermogens die hij trapt, hoort hij bij de beste klimmers van het peloton.”

De meest prille klimervaring van zijn zoon? Vader Patrick Evenepoel herinnert het zich nog levendig. Riva del Garda, Trentino-Zuid-Tirol. Het gezin trok er met een bevriend koppel vaak op vakantie. “Mijn maat Jean-Claude Van den Houte (ex-ploegmaat van Evenepoel sr. bij K. Ruisbroek Sportief, red.) en ik gingen er fietsen, de cols in de omgeving beklimmen”, aldus Patrick. “Remco had al een paar keer zitten zeuren. ‘Mag ik mee?’ Ik was dat zo moe dat ik besloot een mountainbike voor hem te huren. ‘Voila, nu kán je mee’. We waren nog maar net aan de berg begonnen of hij reed er ons knal af. (lacht) 12, was hij toen.” Remco amuseerde zich kostelijk, stelden de twee vast. “’Allez, stel je eens voor dat die zou koersen’, zei Jean-Claude me. Ik zei: ‘laat het uit, hé.’ En zie nu… Wat ik me ook herinner: hij wilde absoluut fietsen met een Italiaanse kampioenentrui. Of in de uitrusting van Marco Pantani (Mercatone Uno, red.). Dus kochten we hem die. Het bleef in die periode nog bij sporadische tochtjes. Maar hij stond wel al een beetje zot van de koers. En van Alberto Contador vooral. Daar wist hij werkelijk alles over.”

Volledig scherm © Photo News

Negen jaar later lééft Evenepoel van hoogtestages en klimtrainingen. Waar de weg ook maar een beetje helt, trekt hij heen. Vogezen, Livigno, San Pellegrino, Tenerife, Sierra Nevada, Ardennen. “Wat hij goed doet, doet hij graag”, merkt ook coach Koen Pelgrim. “Bergen garanderen een eerlijke strijd. Daar houdt hij wel van. Hij investeert er enorm in, maar dat is ook nodig. Als je klassementsambities koestert in een grote ronde, moet je niet over de Ninoofsesteenweg (de N8 die Molenbeek met Ninove verbindt en ook door Schepdaal leidt, red.) blijven kletsen.” (lacht) Of Evenepoel het ideale klimmersprofiel benadert? “Als je ziet welke vermogens hij trapt: ja”, vindt Pelgrim. “Het wattage per kilogram lichaamsgewicht is daarin de belangrijkste waardemeter. Dat bepaalt hoe hard een renner vooruitgaat op een berg. En dat zit goed bij hem.”

In casu-Evenepoel circuleerden al vaker waarden tussen de 6 en 7 watt/kg. Pelgrim nuanceert. “Eén vast cijfer valt er niet op te kleven. Omdat inspanningen afhangen van de omstandigheden. Het is appels met peren vergelijken. Zo kan hij de ene dag ruim onder de 6 watt/kg blijven en daar een ander moment ruim boven zitten.” Zeker is dat Evenepoel intrinsiek bij de beste klimmers van dit peloton hoort. “Die conclusie is wel gerechtvaardigd. We wéten wat hij kan en welk niveau hij bereikt. Dat weten we niet precies van Bernal, Vlasov, Yates en co. Op de Zoncolan zal al een eerste keer duidelijk worden hoe ze zich tegenover elkaar verhouden. Dat wordt de eerste grote test. Die klim liegt niet. Je kunt meten en vaststellen zoveel je wilt, maar daar moeten de benen het gewoon doen. Na twee weken hard koersen in bijwijlen slecht weer, spelen ook andere factoren mee. In welke mate je daarvan hersteld bent en hoeveel energie je hebt verspild, bij voorbeeld. Dat kan de waardeverhoudingen beïnvloeden.”

Volledig scherm Beeld van een jonge Remco Evenepoel. © rv

Maandag dan wachten in de koninginnenrit tussen Sacile en Cortina d’Ampezzo onder meer Fedaia (2.057m), Pordoi (2.239m) en Giau (2.233m). Dat het voor Evenepoel de eerste koerservaringen boven de 2.000 meter zouden worden, is een misvatting. In de Ronde van San Juan beklom hij in 2019 en 2020 Alto Colorado (2.730m), al verbleekt het profiel van de Argentijnse reus weliswaar bij dat van de drie Dolomietengiganten. “Wat het wordt? Geen idee. Het blijft zowel voor hem als voor ons een ontdekkingstocht. Dat soort cols ligt hem normaal wel. Maar in een slechte dag betaal je de prijs en verspeel je je hele klassement. Ben je goed, kan je een prima zaak doen.” Pelgrim bespeurt alvast geen onheilspellende signalen bij Evenepoel, wat dat betreft. “Hij blijft goed herstellen. Daags na de voor hem lastige gravelrit klom hij weer redelijk comfortabel. Hij lijkt ons nog niet echt ‘uitgepierd’.”

Dé vraag die tot slot nog op onze lippen brandt: heeft de klimmer in Evenepoel nog een bepaalde groeimarge? “Het is niet dat hij nog 20% beter zal worden”, zegt Pelgrim. “Maar dat hóeft ook niet, omdat hij nú al een heel hoog niveau haalt. Hij zal natuurlijk ouder en sterker worden. Meer ervaren ook. Hij zal zijn lichaam beter leren kennen, duidelijker zicht krijgen op welke voorbereidingen al dan niet werken, op zijn optimale gewicht, zijn energie-indeling in die drie weken tijd… Details, die misschien wel nog wel een paar procentjes verschil kunnen uitmaken.”

Volledig scherm © EPA