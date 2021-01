Vaccinatie Pogacar en ploegmaats inspireert Belgische ploegen niet tot vraag naar voorrang: “Dan wordt het te gek”

De vaccinatie gebeurde in Abu Dhabi, waar het team op winterstage is. Het gebruikte vaccin werd ontwikkeld door Sinopharm CNBG. “We zijn enorm trots op de inspanningen op elk niveau om de impact van Covid-19 te beperken en het leven weer normaal te maken”, zegt teammanager Mauro Gianetti. “Het hele team is verheugd dat we de kans kregen om onszelf en anderen te beschermen.” Niemand van de ploeg werd verplicht tot vaccinatie. Gianetti was zelf een van de 30.000 testpersonen die eerder de vaccinatie kreeg toegediend. “Ik kreeg twee dosissen en had geen bijwerkingen”, vertelde de Zwitser eerder.