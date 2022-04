Uw gids voor Parijs-Roubaix: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

Parijs-RoubaixEen weekje later dan voorzien staat zondag Parijs-Roubaix op het programma, het derde Monument van het seizoen. In de ‘Hel van het Noorden’ moeten de renners maar liefst 30 kasseistroken overwinnen, goed voor net geen 55 kilometer dokkeren. Ontdek hier alles wat u moet weten over ‘La Reine des Classiques’!

Het parcours

Om 11u trekt het peloton zich in Compiègne op gang voor een tocht van 257,2 kilometer richting de bekende wielerpiste van Roubaix, waar we te weten komen wie de felbegeerde kassei de lucht in mag steken. Onderweg moeten de renners wel eerst nog 30 kasseistroken overwinnen - in totaal bestaat 54,8 kilometer van de volledige afstand uit kasseien, iets minder dan een vijfde dus.

Volledig scherm Het peloton tijdens de editie van 2019, de voorlopig voorlaatste. © EPA

In Parijs-Roubaix loert het gevaar om elke hoek, maar hét eerste ijkpunt is toch het Bos van Wallers. Dat is de eerste vijfsterrenstrook van de dag, op 95,3 kilometer van de finish. Een eerste serieuze schifting lijkt een zekerheid. Daarna volgen de kasseistroken elkaar in sneltempo op: van het Bos trekken we via onder meer Hornaing à Wandignies en Auchy à Bersée naar Mons-en-Pévèle, de tweede vijfsterrenstrook van de koers.

De scherprechter in de wat diepere finale is de snelle opeenvolging van de viersterrenstrook Camphin-en-Pévèle en de vijfsterrenstrook Carrefour de l’Arbre. Wie in deze fase van de koers nog het verschil wil maken moet het hier doen, want de drie resterende stroken stellen weinig voor. Na de laatste noemenswaardige strook, Willems à Hem, is het nog 6,8 kilometer tot de finish op de wielerbaan van Roubaix.

Kasseistroken

Kasseistrook 1: Troisvilles - Inchy *** - 2,2 km (op 161,4 km van finish)

Kasseistrook 2: Viesly - Quiévy *** - 1,8 km (op 154,9 km van finish)

Kasseistrook 3: Quiévy - Saint-Python **** - 3,7 km (op 152,3 km van finish)

Kasseistrook 4: Saint-Python ** - 1,5 km (op 147,6 km van finish)

Kasseistrook 5: Haussy - Saint-Martin-sur-Écaillon ** - 0,8 km (op 141,1 km van finish)

Kasseistrook 6: Saint-Martin-sur-Écaillon - Vertain *** - 2,3 km (op 136,8 km van finish)

Kasseistrook 7: Capelle - Ruesnes *** - 1,7 km (op 127,3 km van finish)

Kasseistrook 8: Artres - Quérénaing ** - 1,3 km (op 121,4 km van finish)

Kasseistrook 9: Quérénaing - Maing *** - 2,5 km (op 119,6 km van finish)

Kasseistrook 10: Maing - Monchaux-sur-Écaillon *** - 1,6 km (op 116,5 km van finish)

Kasseistrook 11: Haveluy - Wallers **** - 2,5 km (op 103,5 km van finish)

Kasseistrook 12: Trouée d’Arenberg ***** - 2,4 km (op 95,3 km van finish)

Kasseistrook 13: Wallers - Hélesmes *** - 1,6 km (op 89,3 km van finish)

Kasseistrook 14: Hornaing - Wandignies **** - 3,7 km (op 82,5 km van finish)

Kasseistrook 15: Warlaing - Brillon *** - 2,4 km (op 75 km van finish)

Kasseistrook 16: Tilloy - Sars-et-Rosières **** - 2,4 km (op 71,5 km van finish)

Kasseistrook 17: Beuvry-la-Forêt - Orchies *** - 1,4 km (op 65,2 km van finish)

Kasseistrook 18: Orchies *** - 1,7 km (op 60,2 km van finish)

Kasseistrook 19: Auchy - Bersée **** - 2,7 km (op 54,1 km van finish)

Kasseistrook 20: Mons-en-Pévèle ***** - 3 km (op 48,6 km van finish)

Kasseistrook 21: Mérignies - Avelin ** - 0,7 km (op 42,6 km van finish)

Kasseistrook 22: Pont-Thibaut - Ennevelin *** - 1,4 km (op 39,2 km van finish)

Kasseistrook 23: Templeuve ** - 0,7 km (op 33,3 km van finish)

Kasseistrook 24: Cysoing - Bourghelles *** - 1,3 km (op 26,9 km van finish)

Kasseistrook 25: Bourghelles - Wannehain *** - 1,1 km (op 24,4 km van finish)

Kasseistrook 26: Camphin-en-Pévèle **** - 1,8 km (op 19,9 km van finish)

Kasseistrook 27: Carrefour de l’Arbre ***** - 2,1 km (op 17,2 km van finish)

Kasseistrook 28: Gruson ** - 1,1 km (op 14,9 km van finish)

Kasseistrook 29: Willems - Hem *** - 1,4 km (op 8,2 km van finish)

Kasseistrook 30: Roubaix * - 0,3 km (op 1,4 km van finish)

Zo verliep het vorig jaar

Door de coronapandemie werd Parijs-Roubaix vorig jaar verschoven naar begin oktober. Voor het eerst sinds 2002 kregen we een natte editie van de Helleklassieker. Sommige kasseistroken waren veranderd in een heuse modderpoel, waardoor het niet alleen druppels maar ook valpartijen regende. Topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert bleven wel overeind.

Volledig scherm Van Aert baant zich een weg door de modder en de plassen tijdens de editie van vorig jaar. © Photo News

Intussen was Florian Vermeersch al op de eerste kasseistrook van de dag weggereden uit een omvangrijke kopgroep. Onze 22-jarige landgenoot leek over een onuitputtelijke energievoorraad te beschikken en kon ook z'n wagonnetje aanpikken toen Van der Poel en Sonny Colbrelli uit de achtergrond de sprong naar voren maakten. Wout van Aert kende geen superdag en speelde niet mee om de zege.

Vermeersch, Van der Poel en Colbrelli gingen op Carrefour de l’ Arbre op en over eenzame koploper Gianni Moscon, al hadden ze daar wel een lekke band en een val van de Italiaan voor nodig. Het trio - haast onherkenbaar door de modder - reed samen naar de piste in Roubaix, waar Colbrelli het in een sprint der stervende zwanen haalde voor Vermeersch en Van der Poel.

Volledig scherm © AFP

Deelnemers

Sonny Colbrelli zal zichzelf in elk geval niet opvolgen als winnaar van Parijs-Roubaix. De Italiaan kreeg tijdens de afgelopen Ronde van Catalonië af te rekenen met een hartstilstand en is nog herstellende nadat hij een defibrillator ingeplant kreeg - ‘t is nog maar de vraag of we hem ooit weer in een peloton zien. Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel, vorig jaar twee en drie, zijn wel van de partij. Van der Poel is na z'n zege in de Ronde van Vlaanderen misschien wel dé te kloppen man, al kwam-ie afgelopen zondag in de Amstel Gold Race wel iets te kort.

Intussen viel ook het nieuws dat Wout van Aert aan de start zal verschijnen. De Belgische kampioen moest door een coronabesmetting een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. De voorbije dagen trainde hij weer - hij werd gespot in Spanje - waarna Jumbo Visma vandaag zijn deelname bevestigde. Volgens sportieve baas Merijn Zeeman zal dat echter sowieso in een dienende rol zijn. Met Christophe Laporte heeft de Nederlandse formatie een sterk plan B achter de hand.

Volledig scherm Van Aert en Laporte reden de tegenstand op een hoopje in de E3 Saxo Bank Classic. Komen ze ook in Parijs-Roubaix allebei aan de start? © Photo News

Daarnaast zijn we ook benieuwd of Quick.Step-Alpha Vinyl in de laatste kasseikoers dan toch nog boven water komt. Kasper Asgreen en Florian Sénéchal lijken de aangewezen mannen - komen ze op de vlakke kasseien beter uit de verf dan op de Vlaamse heuvels? ‘t Zal moeten blijken. Nog een blok om in de gaten te houden: Trek-Segafredo, met naast Jasper Stuyven ook Mads Pedersen. De Deen bewees de voorbije weken in bloedvorm te zijn, maar kwam ten val in het Circuit de la Sarthe. Volgens de eerste berichten viel de schade mee.

Andere buitenlandse toppers luisteren naar de namen: Matej Mohoric, Zdenek Stybar, Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna, Stefan Küng, Valentin Madouas, Nils Politt, John Degenkolb, Alexander Kristoff en Matteo Trentin.

Er staan ook een pak Belgische grote namen aan de start: Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Yves Lampaert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Stan Dewulf, Edward Theuns en Jens Keukeleire.

Laatste 10 winnaars

2011: Johan Vansummeren (Bel)

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Fabian Cancellara (Zwi)

2014: Niki Terpstra (Ned)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Mathew Hayman (Aus)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2018: Peter Sagan (Svk)

2019: Philippe Gilbert (Bel)

2020: Niet verreden

2021: Sonny Colbrelli (Ita)

Recordhouders (4 overwinningen)

Roger De Vlaeminck: 1972, 1974, 1975, 1977

Tom Boonen: 2005, 2008, 2009, 2012

Overwinningen per land

57: België

28: Frankrijk

14: Italië

6: Nederland

4: Zwitserland

2: Australië, Duitsland, Ierland

1: Luxemburg, Moldavië, Slowakije, Zweden

