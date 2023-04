Uw gids voor Parijs-Roubaix: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken? En wie doet Lotte Kopecky wat bij de vrouwen?

Nauwelijks één week na de Ronde van Vlaanderen staat met Parijs-Roubaix al het derde grote wielermonument van dit seizoen op het programma. In de ‘Hel van het Noorden’ moeten de renners maar liefst 30 kasseistroken overwinnen, goed voor net geen 55 kilometer dokkeren. Ontdek hier alles wat u moet weten over de 120ste editie van ‘La Reine des Classiques’.

KIJK. Worden dit de belangrijkste kasseistroken in Parijs-Roubaix?

Iets na 11u trekt het peloton zich in Compiègne op gang voor een tocht van 257,2 kilometer richting de bekende wielerpiste van Roubaix, waar we te weten komen wie de felbegeerde kassei de lucht in mag steken. Onderweg moeten de renners wel eerst nog 30 secteurs - kasseistroken - overwinnen. Goed voor 54,5 kilometer aan kasseien. Dat is iets minder dan een vijfde van de totale afstand. Het parcours blijft in vergelijking met vorig jaar grotendeels ongewijzigd. Enkel de strook van Haspres naar Thiant is nieuw, maar die komt vroeg in de wedstrijd en zal normaliter niet beslissend zijn.

Volledig scherm Het peloton dokkert over de kasseien van het gevreesde Bos van Wallers tijdens de editie van vorig jaar. © BELGA

In Parijs-Roubaix loert het gevaar om elke hoek, maar hét eerste ijkpunt is toch het Bos van Wallers. Dat is de eerste vijfsterrenstrook van de dag, op 95,3 kilometer van de finish. Een eerste serieuze schifting lijkt een zekerheid. Daarna volgen de kasseistroken elkaar in sneltempo op: van het Bos trekken we via onder meer Hornaing à Wandignies en Auchy à Bersée naar Mons-en-Pévèle, de tweede vijfsterrenstrook van de koers.

De scherprechter in de wat diepere finale is de snelle opeenvolging van de viersterrenstrook Camphin-en-Pévèle en de vijfsterrenstrook Carrefour de l’Arbre. Wie in deze fase van de koers nog het verschil wil maken moet het hier doen, want de drie resterende sectoren stellen weinig voor. Na de laatste noemenswaardige strook, Willems à Hem, is het nog 6,8 kilometer tot de prestigieuze finish op de wielerbaan van Roubaix. Daar worden de renners rond 17u20 verwacht door een uitzinnige menigte.

Nog opvallend: de piste heeft dit jaar een serieuze make-over gekregen. In plaats van een eerder schaars grasveld, is het middenplein nu omgetoverd tot een een voetbalveld met een kunstgrasmat.

Volledig scherm De Vélodrome André Pétrieux © RV

Kasseistroken

Secteur 29: Troisvilles - Inchy *** - 2,2 km (op 161,4 km van finish)

Secteur 28: Viesly - Quiévy *** - 1,8 km (op 154,9 km van finish)

Secteur 27: Quiévy - Saint-Python **** - 3,7 km (op 152,3 km van finish)

Secteur 26: Saint-Python ** - 1,5 km (op 147,6 km van finish)

Secteur 25: Saint-Martin-sur-Écaillon - Vertain *** - 2,3 km (op 139,4 km van finish)

Secteur 24: Verchain-Maugré - Quérénaing *** - 1,6 km (op 129,4 km van finish)

Secteur 23: Quérénaing - Maing *** - 2,5 km (op 126,7 km van finish)

Secteur 22: Maing - Monchaux-sur-Écaillon *** - 1,6 km (op 123,6 km van finish)

Secteur 21: Haspres - Thiant ** - 1,7 km (op 117 km van finish)

Secteur 20: Haveluy - Wallers **** - 2,5 km (op 103,5 km van finish)

Secteur 19: Trouée d’Arenberg ***** - 2,3 km (op 95,3 km van finish)

Secteur 18: Wallers - Hélesmes *** - 1,6 km (op 89,2 km van finish)

Secteur 17: Hornaing - Wandignies **** - 3,7 km (op 82,5 km van finish)

Secteur 16: Warlaing - Brillon *** - 2,4 km (op 75 km van finish)

Secteur 15: Tilloy - Sars-et-Rosières **** - 2,4 km (op 71,5 km van finish)

Secteur 14: Beuvry-la-Forêt - Orchies *** - 1,4 km (op 65,2 km van finish)

Secteur 13: Orchies *** - 1,7 km (op 60,1 km van finish)

Secteur 12: Auchy - Bersée **** - 2,7 km (op 54 km van finish)

Secteur 11: Mons-en-Pévèle ***** - 3 km (op 48,6 km van finish)

Secteur 10: Mérignies - Avelin ** - 0,7 km (op 42,6 km van finish)

Secteur 9: Pont-Thibaut - Ennevelin *** - 1,4 km (op 39,2 km van finish)

Secteur 8: Templeuve (L’Épinette) * - 0,7 km (op 33,8 km van finish) -

Secteur 8 (2): Templeuve (Moulin-de-Vertain) ** - 0,5 km (op 33,3 km van finish)

Secteur 7: Cysoing - Bourghelles *** - 1,3 km (op 26,8 km van finish)

Secteur 6: Bourghelles - Wannehain *** - 1,1 km (op 24,3 km van finish)

Secteur 5: Camphin-en-Pévèle **** - 1,8 km (op 19,9 km van finish)

Secteur 4: Carrefour de l’Arbre ***** - 2,1 km (op 17,1 km van finish)

Secteur 3: Gruson ** - 1,1 km (op 14,8 km van finish)

Secteur 2: Willems - Hem *** - 1,4 km (op 8,2 km van finish)

Secteur 1: Roubaix (Espace Charles Crupelandt) * - 0,3 km (op 1,4 km van finish)

Volledig scherm Route Parijs-Roubaix 2023 © Paris-Roubaix

Een atypisch begin van Parijs-Roubaix vorig jaar: geen vroege vlucht, maar wel scheurtjes in het peloton en waaiervorming na zo’n 50 km koers. Onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert hadden de slag gemist en waren meteen op achtervolgen aangewezen. Alsof het allemaal nog niet chaotisch genoeg was, moesten de renners ook letterlijk door het stof op de kasseien, wat zorgde voor extra spanning. Gelukkig konden de topfavorieten rekenen op hun beresterke teams - Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix voorop - om het gat met de eerste waaier snel te dichten.

Volledig scherm De renners moesten stof vreten tijdens een kurkdroge editie van de Helleklassieker vorig jaar. © Photo News

Terwijl de ploegen van de topfavorieten het vuile werk opknapten, barstte de koers vooraan helemaal los. De Sloveen Matej Mohoric, de Fransman Laurent Pichon en onze landgenoot Tom Devriendt kozen met z’n drieën het hazenpad. De vlucht kreeg in geen tijd drie minuten voorsprong en trok richting de cruciale kasseistroken met een aanzienlijke bonus op het peloton. Vooral Mohoric - met zijn grote motor - maakte indruk. Achter hen scheidde zich intussen een eerste elitegroepje af onder impuls van een sterke Van Aert, Van der Poel en Van Baarle. Samen reden ze in geen tijd naar de vroege vluchters.

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Toch, Dylan van Baarle? Op ruim 20 km van de finish ging de Nederlander er alleen vandoor na een machtige demarrage op de kasseien van Camphin-en-Pévèle. Lampaert en Mohoric deden nog hun stinkende best om dichterbij te komen, maar hadden uiteindelijk geen verhaal tegen de hardrijder van toen nog INEOS Grenadiers. Van Aert kwam vanuit de achtergrond nog opzetten met Küng en ook Van der Poel vond zijn tweede adem, maar de vogel was gaan vliegen.

De 30-jarige Van Baarle soleerde als een volleerd tijdrijder richting de wielerbaan in Roubaix en kon zijn emoties amper bedwingen. Achter hem won Van Aert nipt de sprint voor de tweede plaats tegen Küng. Devriendt beloonde zijn geweldige wedstrijd met een vierde plaats. Lampaert kwam onderweg in aanraking met een onvoorzichtige supporter - u herinnert zich vast nog de woorden “Het is een kalf” - en werd pas tiende.

Volledig scherm © BELGA

In de Ronde van Vlaanderen waren ze nog met drie, komende zondag mogen we spreken van de ‘Grote Twee’. Na zijn zege in Vlaanderens Mooiste bereidt Tadej Pogacar zich nu voor op de heuvelklassiekers en de Tour. We mogen ons dus opmaken voor een nieuw duel tussen eeuwige rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Als veldrijders voelen zij zich helemaal thuis op de kasseien in Noord-Frankrijk. Zij zijn dan ook meteen de twee topfavorieten voor de Helleklassieker.

Zeker Van Aert zal na zijn ontgoochelende vierde plaats in de Ronde uit zijn op revanche. Parijs-Roubaix is een wedstrijd die hem op het lijf geschreven is: minder explosief en meer op het vermogen. Hij kan ook opnieuw rekenen op een ijzersterk Jumbo-Visma, dat zoals gewoonlijk op meerdere pionnen kan gokken. Vraag maar aan Christophe Laporte. Haalt hij na Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zijn derde klassieker binnen dit voorjaar? Of volgt Dylan van Baarle zichzelf op?

Volledig scherm Van Aert en Laporte reden de tegenstand op een hoopje in Gent-Wevelgem. Doen ze hun één-tweetje nog eens over op de kasseien in Noord-Frankrijk? © AP

Wie Jumbo-Visma en Van Aert zegt, zegt ook Alpecin-Deceuninck en Van der Poel. Na z’n zege in Milaan-Sanremo is hij misschien wel dé te kloppen man, al kwam-ie afgelopen zondag wel tekort toen Pogacar doortrok op de Oude Kwaremont. De Nederlander rekent op onder meer Philipsen en Vermeersch, maar heeft hij die wel nodig? ‘Matje’ koerst het allerliefst man tegen man. Na zijn doorgedreven training afgelopen woensdag in de Scheldeprijs lijkt Van der Poel meer dan klaar om zondag een eerste kassei in de lucht te steken.

Volledig scherm © Photo News

“Zijn er dan geen andere kanshebbers op de zege?” horen we u denken. Uiteraard wel. Er verschijnen zondag heel wat sterke outsiders aan de start in Compiègne. Wat dacht u van Mads Pedersen? De Deen zit al het hele voorjaar in een uitstekende vorm en werd derde in de Ronde. Pedersen is het type renner dat gemaakt is voor een koers als Roubaix en zal er dit weekend ongetwijfeld niet ver af zijn. Indien hij pech zou hebben onderweg, is er voor Trek-Segafredo nog altijd Jasper Stuyven om de bakens te verzetten.

Het is verder uitkijken naar Matej Mohoric. Kan hij zijn knalprestatie van vorig jaar evenaren of zelfs nog beter doen? De Sloveen van Bahrain Victorious werd vijfde en zit opnieuw in een bloedvorm. Hij bewees al dat hij het in verschillende koersscenario's kan afmaken.

En wat met hardrijders zoals Filippo Ganna of Stefan Küng? De Italiaan finishte als tweede in Sanremo en maakte van Parijs-Roubaix zowaar een doel. Geef de beer van INEOS Grenadiers een paar meter ruimte en je ziet hem niet meer terug. Idem voor Küng. De 29-jarige Zwitser beschikt eveneens over een gigantische motor en heeft niet veel nodig om voorop te blijven.

Tot slot: wat doet Soudal-Quick.Step? Komen zij in de laatste kasseikoers van het jaar toch nog boven water? Kasper Asgreen, Florian Sénéchal en Yves Lampaert lijken de aangewezen mannen. ‘t Zal nog moeten blijken of ze op de vlakke kasseien beter uit de verf komen dan op de Vlaamse heuvels.

Andere (gewezen) buitenlandse toppers luisteren naar de namen: Alexander Kristoff, Michal Kwiatkowski, Nils Politt, Matteo Trentin, John Degenkolb, Zdenek Stybar en Peter Sagan.

Er staan ook een pak andere Belgische (grote) namen aan de start: Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Stan Dewulf, Brent Van Moer, Arnaud De Lie, Florian Vermeersch, Edward Theuns, Gerben Thijssen, Jordi Meeus en Nathan Van Hooydonck.

Volledig scherm Yves Lampaert. © BELGA

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Fabian Cancellara (Zwi)

2014: Niki Terpstra (Ned)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Mathew Hayman (Aus)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2018: Peter Sagan (Svk)

2019: Philippe Gilbert (Bel)

2020: Niet verreden

2021: Sonny Colbrelli (Ita)

2022: Dylan van Baarle (Ned)

Roger De Vlaeminck: 1972, 1974, 1975, 1977

Tom Boonen: 2005, 2008, 2009, 2012

57: België

28: Frankrijk

14: Italië

6: Nederland

4: Zwitserland

2: Australië, Duitsland, Ierland

1: Luxemburg, Moldavië, Slowakije, Zweden

Op zaterdag 8 april, één dag voor de mannen, wordt nog maar de derde editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen gereden. Zij starten omstreeks 13u45 in Denain voor een tocht van 145,4 km naar de legendarische wielerpiste van Roubaix, waar ze rond kwart voor zes zullen aankomen. Na twee plaatselijke lussen komen de vrouwen op hetzelfde parcours terecht als de mannen. Vanaf de sector van Hornaing (op 82,4 km van het einde) rijden ze dezelfde finale, goed voor in totaal 29,2 km kasseien vreten. Daar zitten weliswaar géén Trouée d’Arenberg of Bos van Wallers bij, maar wel de vijfsterrenstroken Mons-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre.

Volledig scherm Route Parijs-Roubaix 2023 vrouwen © Paris-Roubaix

Nog voor de editie van 2022 goed en wel begonnen was, konden we al een streep trekken door enkele (grote) kanshebbers voor de zege. Topfavoriete Marianne Vos van Jumbo-Visma testte positief op het coronavirus en moest verstek geven. De Italiaanse ex-wereldkampioene Elisa Balsamo werd dan weer uit koers genomen omdat ze zich (te) lang liet voortslepen door de volgwagen. Onze landgenote Julie De Wilde kwam al vroeg in de koers ten val en werd afgevoerd met een gebroken halswervel. En ga zo maar door.

Wie dan wel de koers kleurde? Lotte Kopecky, uiteraard. Zij was vorig jaar al ijzersterk en brak de race open op 53 km van de streep. Enkel Marta Bastianelli en Lucinda Brand konden de Belgische kampioene volgen. Het trio reed zo'n 20 km op kop, tot het gegrepen werd door een achtervolgend groepje waarin Elisa Longo Borghini haar duivels ontbond. De Italiaanse kampioene sloeg meteen een gat en rondde een solo van ruim 30 km perfect af. Kopecky bood nog stevig weerwerk, maar moest zich houden aan de consignes van haar ploeg. Op de piste in Roubaix klopte ze wel nog Brand in de sprint om de tweede plaats.

Wie doet SD Worx en Lotte Kopecky wat? Al het hele voorjaar domineren zij het vrouwenwielrennen en dat mag u gerust letterlijk nemen. De Omloop, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Scheldeprijs werden allemaal gewonnen door iemand van de Nederlandse superformatie. Dé uitgesproken topfavoriete blijft dan ook Lotte Kopecky. Ze won vorige zondag op impressionante wijze Vlaanderens Mooiste en lijkt klaar voor een nieuwe grote triomf. Daarvoor hoeft ze niet eens solo te gaan. Als geroutineerd pistier kan ze zich ook in de sprint op de wielerbaan van Roubaix helemaal uitleven.

Ook Lorena Wiebes komt zaterdag aan de start, maar de winnares van de Scheldeprijs gaf woensdag al aan dat ze in de Helleklassieker volledig in dienst zal rijden van Kopecky.

Volledig scherm Lotte Kopecky wint voor het tweede jaar op rij Vlaanderens mooiste na straffe solo © BELGA

Concurrentie krijgt SD Worx wellicht van Jumbo-Visma. Het absolute speerpunt daar is Marianne Vos. Een overwinning in de ‘Hel van het Noorden’ zou de ultieme bekroning zijn van haar indrukwekkende carrière. In de allereerste vrouweneditie was ze er al eens dicht bij en vorig jaar moest ze in laatste instantie forfait geven na een coronabesmetting. Derde keer, goede keer voor Vos?

Het wellicht sterkste blok luistert naar de naam Trek-Segafredo. Zij wonnen de eerste twee edities van deze Paris-Roubaix Femmes en hebben komende zaterdag meerdere ijzers in het vuur. Er is Elisa Longo Borghini, vorig jaar winnares en afgelopen zondag nog derde in de Ronde van Vlaanderen, maar ook Elisa Balsamo en Lucinda Brand kunnen het SD Worx knap lastig maken.

Verder is het uitkijken naar Team DSM, dat met de Britse Pfeiffer Giorgi en de Nederlandse Charlotte Kool twee potentiële winnaressen aan de start brengt. Movistar rekent bij afwezigheid van wereldkampioene Annemiek van Vleuten op Arlenis Sierra en vooral Floortje Mackaij. Nog enkele outsiders zijn Victoire Berteau (Cofidis), Grace Brown (FDJ-Suez), Chiara Consonni (UAE) en Elise Chabbey (Canyon/SRAM).

Luister hier naar de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Vlaeminck’!

