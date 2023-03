Uw gids voor Milaan-Sanremo: hoe ziet het parcours eruit? Vanaf wanneer kan u live kijken op VTM? En haalt Van Aert zijn hamer boven?

KIJK. Zo verliep de beklimming van de Poggio vorig jaar

Milaan-Sanremo heeft al jaren de naam als langste klassieker, maar ook als de meest conservatieve. De formule blijft nagenoeg steeds ongewijzigd. Toch heeft La Primavera dit jaar één wijziging doorgevoerd. De start wordt niet langer gegeven in Milaan, maar vanuit Abbiategrasso: een dorpje zo’n 25 kilometer van Milaan. Om 9u55 beginnen de renners aan de 114de editie van de lenteklassieker. Het eerste Monument van het voorjaar telt 294 kilometer.

Na 30 kilometer over vlakke wegen bevindt het peloton zich alweer op de klassieke route naar de finish in Sanremo. De finale wordt ingeluid door een opeenvolging van beklimmingen. Te beginnen met de drie Capi: de Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta. Echte scherprechters zijn het niet, maar het kan wel al een teken aan de wand zijn. Wie dan de benen al voelt tegenspartelen, is eraan voor de moeite.

De Cipressa en de Poggio zullen definitief het kaf van het koren scheiden. De Cipressa is iets meer dan 5,6 km lang, met een stijgingspercentage van 4,1%. Niet onmogelijk voor sprinters, maar ze zullen hun tenen toch flink mogen uitkuisen om aan te klampen. Op het hoogste punt van de Cipressa is het nog 21,6 kilometer tot de finish, maar wanneer de renners over de top zijn, is het gevaar nog niet gaan liggen. De afdaling is haast even belangrijk als de beklimming.

Nadien rijdt het peloton in sneltempo naar de belangrijkste klim van de dag, de Poggio. Daar ontploft La Primavera écht. Telkens opnieuw staat het heuveltje aan de Ligurische kust garant voor een spetterende finale. Er wordt gewrongen, gepositioneerd en aan een flink tempo doorgereden. De beklimming van 3,7 kilometer aan gemiddeld 3,5% oogt niet zwaar, maar wie niet bij de eerste twintig opdraait, is gezien. De top bevindt zich op 5,5 kilometer van de streep.

Eens beneden volgen nog twee vlakke kilometers in het stadscentrum van Sanremo, waar de finish traditiegetrouw op de Via Roma ligt. De aankomst wordt tussen 16u50 en 17u30 verwacht.

Overzicht van hellingen Helling 1: Passo del Turchino - 8,4 km aan 5,1% gemiddeld (op 150 km van finish)

Helling 2: Capo Mele - 1,8 km aan 3,9% gemiddeld (op 51 km van finish)

Helling 3: Capo Cervo - 2,5 km aan 4,1% gemiddeld (op 46 km van finish)

Helling 4: Capo Berta - 0,3 km aan 4,3% gemiddeld (op 38 km van finish)

Helling 5: Cipressa - 5,6 km aan 4,1% gemiddeld (op 21 km van finish)

Helling 6: Poggio - 3,7 km aan 3,5% gemiddeld (op 5,5 km van finish) Volledig scherm

Een les in fietsbehendigheid opgetekend door Matej Mohoric, dat was de vorige editie van La Primavera. Op de Cipressa bleef er na strak tempo van Jumbo-Visma en UAE Emirates nog een uitgedund peloton over van nog zo’n 25 renners. Onder meer Van Aert, Van der Poel en Pogacar hadden de schifting makkelijk overleefd en trokken naar de Poggio.

Daar opende Pogacar een spervuur aan aanvallen, in de hoop de sprinters te lossen. Van Aert dichtte alle gaatjes, waardoor de Sloveen niet in zijn opzet slaagde. Mohoric maakte van de chaos gebruik en wierp zich als een wildeman in de afdaling. Hij gooide alles in de strijd en flirtte twee keer met een valpartij, maar wist stand te houden. Toch was het nog even bibberen voor Mohoric. In de slotkilometer trapte hij er zijn ketting nog af, maar wonder boven wonder bleef hij op een verbazingwekkende manier de andere renners voor.

Dat had hij ook mede te danken aan zijn dropper post. De speciale zadelpen, die vooral in het mountainbiken gebruikt wordt, zorgt ervoor dat je makkelijk de hoogte van het zadel kan aanpassen. Het is speciaal ontworpen voor steile afdalingen. Dankzij de dropper post en het lef van Mohoric haalde hij zijn eerste Monument binnen.

KIJK. De indrukwekkende afdaling van Mohoric

Voorbije 10 winnaars 2013: Gerald Ciolek (Dui)

2014: Alexander Kristoff (Noo)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Vincenzo Nibali (Ita)

2019: Julian Alaphilippe (Fra)

2020: Wout van Aert (Bel)

2021: Jasper Stuyven (Bel)

2022: Matej Mohoric (Slo)

Het was even wachten, maar zaterdag dient er zich het eerste duel tussen ‘De Grote Drie’ aan. Zowel Van Aert, Pogacar en Van der Poel zullen aan de start staan in Italië. Ook Pidcock en Alaphilippe tekenen present.

Tadej Pogacar is misschien wel de topfavoriet voor deze Milaan-Sanremo. Hij hield lelijk huis in Parijs-Nice, met maar liefst drie ritzeges en de eindwinst. Vooral bergop maakte hij indruk. Mocht hij Milaan-Sanremo weten te winnen, kan de 24-jarige renner al zijn vierde monument binnenhalen (2x Ronde van Lombardije en 1x Luik-Bastenaken-Luik). Hij krijgt het gezelschap van onder anderen wegkapitein Trentin en rasechte klimmers Formolo, Covi, Ulissi, Großschartner en Novak. UAE Team Emirates kan dankzij hun sterk blok de boel op de Cipressa al doen ontploffen, waarna hun kopman zijn ding kan doen.

Maar Pogacar krijgt te duchten concurrentie. Na zijn ziekte op stage gebruikte Wout van Aert Tirreno-Adriatico om zijn vorm nog wat bij te polijsten. Alhoewel hij geen ritzege meepakte, slaagde hij wel in zijn opzet. Zaterdag volgt de eerste echte test. Iljo Keisse was er in de podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ zeker van dat Van Aert wel eens zijn hamer kon bovenhalen.

KIJK. “Van Aert zal in Sanremo écht de hamer bovenhalen”

Mathieu van der Poel is nog op zoek naar het goede gevoel. Ondanks twee sterke lead-outs in Tirreno-Adriatico heeft de Nederlander zijn gebruikelijke vorm nog niet te pakken. Of speelde hij verstoppertje? Zijn ploeggenoot daarentegen verkeert alleszins wel in topvorm. Jasper Philipsen won twee sprints in de Italiaanse rittenkoers en droomt van Milaan-Sanremo. “Zelfs als er maar 1 procent kans is, moet ik ervoor gaan”, aldus de ‘Vlam van Ham’.

Julian Alaphilippe mag ook tot de topfavorieten gerekend worden. Hij verscheen ook in Tirreno-Adriatico aan de start en probeerde daar de laatste procentjes te vinden voor Sanremo. Ex-winnaars Matej Mohoric (2022) en Jasper Stuyven (2021) vond je dan weer niet terug op de deelnemerslijst van Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice. Zij bereiden zich voor op het eerste Monument via ‘de derde weg’, namelijk een hoogtestage.

Schaduwfavoriet en Strade Bianche-winnaar Tom Pidcock moest forfait geven na een hersenschudding. Die liep hij op in de Italiaanse rittenkoers.

Verder tekenen ook Arnaud De Lie, Arnaud Démare, Biniam Girmay, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck, Caleb Ewan, Mads Pedersen, Sam Bennett, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Søren Kragh Andersen, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Michał Kwiatkowski present.

Bij HLN zit je van meet af aan goed - zelfs ervoor nog: voorbeschouwingen, interviews voor en na de start, én je kan bij ons ook die start integraal bekijken. Ook wanneer het brandt tíjdens de koers, gaan wij in HLN LIVE meteen over naar onze mannen ter plekke Jonas Decleer en Stijn Vlaeminck.

Vanaf 13.35u kunt u het eerste Monument van het voorjaar volgen op VTM. Michel Wuyts en Jan Bakelants treden op als nieuw duo en voorzien de wedstrijd van commentaar.

In aanloop naar Milaan-Sanremo fileerden Jonas Decleer, Stijn Vlaeminck, Michel Wuyts en Iljo Keisse in onze wielerpodcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ de wieleractualiteit en overliepen ze de favorieten voor La Primavera.

BELUISTER. “Jumbo-Visma heeft het geld en de kennis. Ze steken er met kop en schouders bovenuit.”

