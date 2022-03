Uw gids voor Milaan-Sanremo: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken? Vanaf wanneer kan u live kijken op VTM?

WielrennenZaterdag is het zover: met Milaan-Sanremo staat het eerste Monument van het wielerseizoen op het programma. De Italiaanse klassieker die door de periode van het jaar ook wel La Primavera - De Lente - wordt genoemd, is elk jaar een garantie op spanning en spektakel. De mythische Poggio, het ijzersterke deelnemersveld en de strijd tussen sprinters en punchers zijn de ingrediënten voor een heerlijke koers. Ontdek er hier alles over!

Het parcours:

Met 293 kilometer mag Milaan-Sanremo zich de langste klassieker van allemaal noemen. La Primavera start traditiegetrouw in Milaan en kent een nagenoeg vlakke aanloop vooraleer op 150 kilometer van de streep de eerste hindernis opdoemt, de Passo del Turchino. Na een jaar afwezigheid, door een aardverschuiving, is de klim deze editie opnieuw opgenomen in het parcours. Met 8,4 kilometer klimmen aan gemiddeld 5,1% is de Passo del Turchino niet van de poes, maar verschillen worden er nooit écht gemaakt. Het is voor de favorieten nog te vroeg om een onderneming op poten te zetten.

Na de Turchino zet het peloton haar weg verder langs de Ligurische kust richting aankomstplaats Sanremo, een Italiaanse badplaats die door de ontelbare bloeiende bloemen ook wel ‘la città dei fiore’ ofwel ‘de bloemenstad’ wordt genoemd. Onderweg trotseren de renners nog achtereenvolgens de Capo Mele, de Capo Cervo en de Capo Berta, maar die klimmetjes dienen eerder als opwarming voor het echte werk dat op ruim 20 kilometer van de finish begint.

De finale wordt ingezet met de Cipressa, een klim van 5,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1. Je kan de koers misschien niet winnen op de Cipressa, maar je kan ze er wel verliezen. Op twee kilometer van de top is er een piek van 9%. Wanneer het tempo bij de favorieten daar de hoogte ingaat, krijgen de sprinters het regelmatig lastig en moeten ze de rol lossen.

Na een linke afdaling maken de renners zich op voor de laatste en belangrijkste klim van de dag, de Poggio. Het is daar dat La Primavera vaak echt ontploft. 3,7 kilometer aan gemiddeld 3,5% oogt niet zwaar, maar na een tocht van meer dan 280 kilometer botsen de meesten toch op hun limieten. Waar op de Cipressa nog vrijwel een half peloton kan volgen, wordt op de flanken van de Poggio het kaf van het koren gescheiden. Benieuwd of dit jaar het 27 jaar oude record van Maurizio Fondriest en Laurent Jalabert wordt verpulverd. De twee renners reden de Poggio op in 5’46” aan een gemiddelde snelheid van 38,50 km/u. De top bevindt zich op 5,5 kilometer van de streep. Alleen de sterkste renners duiken de technische afdaling met enkele haarspeldbochten in en mogen de hoop koesteren op een monumentale zege.

Eens beneden volgen nog twee vlakke kilometers in het stadscentrum van Sanremo. Een grote fontein luidt de laatste kilometer in, de streep ligt traditiegetrouw op de bekende Via Roma.

Zo verliep het vorig jaar:

Zoals zo vaak het geval is in La Primavera, brak de wedstrijd helemaal los op de Poggio. De Franse wereldkampioen Alaphilippe schudde eens aan de boom, Van Aert zat meteen op het wiel. Van der Poel leek aanvankelijk te ver te zitten om te reageren, maar maakte zijn achterstand op kousenvoeten goed. In het zog van de Nederlander schoven ook onder meer Stuyven, Van Avermaet, Kragh Andersen en Pidcock mee. Wie ook kon volgen, was de Australische sprintbom Caleb Ewan. De renner van Lotto-Soudal verraste vriend en vijand. Met Ewan ga je bovendien niet graag naar de streep.

Dat had Jasper Stuyven begrepen. Net voor de kopgroep Sanremo binnenreed, op een kleine drie kilometer van de finish, zag onze landgenoot zijn kans schoon. Stuyven maakte gebruik van een stil moment en ging solo op zoek naar de mooiste overwinning uit zijn carrière. De achtervolgende groep keek te veel naar elkaar en liet Stuyven rijden. Alleen Kragh Andersen had nog een reactie in huis. De Deen rekende Stuyven in, wat achteraf een godsgeschenk bleek. Kragh Andersen zette zich op kop en reed zich te pletter om uit de greep van de favorieten te blijven. Op 150 meter van de finish ging Stuyven aan en onze landgenoot mocht net voor de aanstormende Ewan en Van Aert zegevieren.

Overzicht hellingen:

Helling 1: Passo del Turchino - 8,4 km aan 5,1% gemiddeld (op 150 km van finish)

Helling 2: Capo Mele - 1,8 km aan 3,9% gemiddeld (op 51 km van finish)

Helling 3: Capo Cervo - 2,5 km aan 4,1% gemiddeld (op 46 km van finish)

Helling 4: Capo Berta - 0,3 km aan 4,3% gemiddeld (op 38 km van finish)

Helling 5: Cipressa - 5,6 km aan 4,1% gemiddeld (op 21 km van finish)

Helling 6: Poggio - 3,7 km aan 3,5% gemiddeld (op 5,5 km van finish)

Deelnemers:

Na zijn demonstratie in de Strade Bianche, twee ritoverwinningen en de eindzege in Tirreno-Adriatico lijkt Tadej Pogacar alweer de te kloppen man. De Sloveen kan, na Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, op 23-jarige leeftijd een derde Monument op zijn palmares schrijven. Bovendien zal Pogacar beter willen doen dan zijn 12de plek in La Primavera bij zijn eerste en vooralsnog enige deelname in 2020.

Wie zijn de uitdagers van het Sloveense fenomeen? Het podium van van vorig jaar - Jasper Stuyven, Caleb Ewan en Wout van Aert - is ook deze editie weer van de partij. Kan Stuyven zijn kunststukje van vorig jaar herhalen? Na een 10de plaats in de Omloop en een 16de in Kuurne-Brussel-Kuurne wil de Leuvenaar een eerste keer meedingen naar de overwinning dit voorjaar.

Caleb Ewan heeft van Milaan-Sanremo een van zijn doelen van het wielerseizoen gemaakt. Na zijn verbluffende prestatie vorig jaar, mag de Australiër vol ambitie aan de start staan. In Tirreno-Adriatico won Ewan een rit om een dag later op te geven en zijn pijlen volledig te richten op La Primavera. Hij zal er dus staan.

Julian Alaphilippe, de winnaar in 2019, is zaterdag niet te bewonderen langs de Ligurische kust. De Franse wereldkampioen van Quick.Step-Alpha Vinyl kampt met een bronchitis.

Naast Pogacar en Ewan verschijnen er nog een resem buitenlandse toppers aan de start: Primoz Roglic, Tom Pidcock, Filippo Ganna, Matej Mohoric, Fabio Jakobsen, Gianni Moscon, Michael Matthews, Matteo Trentin en Søren Kragh Andersen.

De Belgen:

Jasper Stuyven en Wout van Aert zijn de Belgische favorieten op de overwinning, maar ook andere landgenoten willen een gooi doen naar een monumentale zege. Één van hen is Philippe Gilbert. Milaan-Sanremo is het enige Monument dat nog ontbreekt op het palmares van de 39-jarige renner van Lotto-Soudal. Kan het dan toch nog voor ‘Phil’ en treedt hij in de voetsporen van Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx? Het zou ons wel verbazen.

Voort is het uitkijken naar Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Fenix stapte na vijf ritten af in Parijs-Nice door ziekte en paste om die reden ook voor Milaan-Turijn afgelopen woensdag. Afwachten dus hoe fris onze landgenoot aan de start komt. Maar één zaak staat vast: wat voor Ewan geldt, geldt ook voor Philipsen. Je gaat er niet graag mee naar de streep. Mee zijn op de Poggio met de kop van de koers en de winstkansen voor Philipsen krijgen een flinke boost.

Dan is er nog Greg Van Avermaet. De voormalige olympische kampioen reed een nagenoeg anonieme Tirreno-Adriatico. Het is dan ook koffiedik kijken in welke conditie Van Avermaet afzakt naar Milaan. Zijn ploegmaat en boezemvriend Oliver Naesen is er wegens ziekte niet bij.

Laatste 10 winnaars:

2012: Simon Gerrans (Aus)

2013: Gerald Ciolek (Dui)

2014: Alexander Kristoff (Noo)

2015: John Degenkolb (Dui)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Vincenzo Nibali (Ita)

2019: Julian Alaphilippe (Fra)

2020: Wout van Aert (Bel)

2021: Jasper Stuyven (Bel

Recordhouder (7 overwinningen):

Eddy Merckx: 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976

Overwinningen per land:

51: Italië

22: België

14: Frankrijk

7: Duitsland

5: Spanje

3: Nederland

2: Australië, Ierland, Verenigd-Koninkrijk, Zwitserland

1: Noorwegen, Polen

