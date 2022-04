Uw gids voor Luik-Bastenaken-Luik: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

WielrennenMet Luik-Bastenaken-Luik wordt er een streep getrokken onder het klassieke voorjaar. Al is ‘La Doyenne’ geen koers om even uit te bollen. Het wielermonument staat met tien pittige hellingen en 4.500 hoogtemeters garant voor een slijtageslag. In de absolute finale moeten La Redoute en La Roche-aux-Faucons voor afscheiding zorgen. Met Dylan Teuns, Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben we enkele (schaduw)favorieten voor de zege. Ontdek er hier alles over!

Het parcours

Om 10:20 trekt het peloton zich in Luik op gang om 257,2 kilometer later omstreeks 17 uur te finishen in dezelfde stad. De renners moeten tien hellingen bedwingen, goed voor een slordige 4.500 hoogtemeters.

Op weg naar het keerpunt in Bastenaken moet het peloton wel maar één genoteerde klim trotseren. Dat is de Côte de La Roche-en-Ardenne. Het zwaartepunt van de wedstrijd ligt duidelijk in het tweede deel en dan vooral in de laatste 100 kilometer, waar de hellingen zich in sneltempo opvolgen. Via de Côte de Mont-Le-Soie, Côte de Wanne, Côte de Stockeu en de Côte de la Haute-Levée zet het peloton haar tanden in de Col du Rosier, met 4,4 kilometer de langste beklimming van de dag.

Op 30 kilometer van de streep doemt La Redoute op. Dat is twee kilometer klauteren aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9. Het sein voor de favorieten om zich los te scheuren van de rest. Al kan dat ook op La Roche-aux-Faucons. Met 1,3 kilometer aan 11% is dat een stevige kuitenbijter. De renners ronden de top op 13,4 kilometer van de aankomst. Na een stuk vals plat gaat het in een rotvaart naar Luik, waar op de Quai des Ardennes de streep is getrokken.

Hellingen

Helling 1: Côte de La Roche-en-Ardenne - 2,8 km aan 6,2% gemiddeld (op 180,4 km van finish)

Helling 2: Côte de Saint-Roch - 1 km aan 11,2% gemiddeld (op 133,1 km van finish)

Helling 3: Côte de Mont-Le-Soie - 1,7 km aan 7,9% gemiddeld (op 89,3 km van finish)

Helling 4: Côte de Wanne - 3,6 km aan 5,1% gemiddeld (op 81 km van finish)

Helling 5: Côte de Stockeu - 1 km aan 12,5% gemiddeld (op 74,4 km van finish)

Helling 6: Côte de la Haute-Levée - 2,2 km aan 7,5% gemiddeld (op 70,2 km van finish)

Helling 7: Col du Rosier - 4,4 km aan 5,9% gemiddeld (op 56 km van finish)

Helling 8: Côte de Desnié - 1,6 km aan 8,1% gemiddeld (op 42,6 km van finish)

Helling 9: Côte de La Redoute - 2,1 km aan 8,9% gemiddeld (op 29,5 km van finish)

Helling 10: Côte de La Roche-aux-Faucons - 1,3 km aan 11% gemiddeld (op 13,4 km van finish)

Zo verliep het vorig jaar

Ineos Grenadiers brak de koers open op La Redoute. Alaphilippe liet zich verrassen, maar kon even later weer aansluiten bij het intussen stevig uitgedunde peloton. In het tussenstuk naar de Roche-aux-Faucons dropte Carapaz een bommetje. De Ecuadoriaan gaf het volle pond, maar werd bijgehaald. Op naar de laatste helling van de dag, de Roche-aux-Faucons.

Daar ontplofte de wedstrijd echt. Woods toonde zijn goede vorm met een stevige versnelling. Enkel de sterksten konden hun wagonnetje aanhaken. Ze luisterden naar de namen: Alaphilippe, Gaudu, Pogacar en Valverde. Het vijftal trok richting Luik, waar er gesprint werd voor de overwinning. Valverde ging als eerste aan, maar werd voorbijgesneld door Alaphilippe. De wereldkampioen leek het te gaan halen, al was dat buiten Pogacar gerekend. De Sloveen ging op en over de Fransman en won op zijn 22ste zijn eerste monument.

Deelnemers

De winnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar, verschijnt ook deze editie aan de start van ‘La Doyenne’. De Sloveen stelde wat teleur in de Waalse Pijl (12de), maar mag zeker de ambitie koesteren om zichzelf op te volgen in Luik. Van zijn landgenoot Primoz Roglic moet hij alvast geen concurrentie verwachten. De renner van Jumbo-Visma moet forfait geven wegens knieproblemen. De Nederlandse ploeg kan wel rekenen op Wout van Aert. Na een positieve coronatest moest de Belgische kampioen afhaken voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar in Parijs-Roubaix toonde hij zich meteen met een tweede plaats als gevolg. Voor Van Aert wordt het zijn vuurdoop in Luik-Bastenaken-Luik.

Kan Quick-Step Alpha Vinyl haar voorjaar redden in ‘La Doyenne’? Met Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe brengt de ‘Wolfpack’ een duo aan de start dat al even met elkaar koerst. Beide renners reden de Ronde van het Baskenland. Afgelopen woensdag reed Evenepoel nog in dienst van Alaphilippe in de Waalse Pijl. Is het nu omgekeerd? Net als voor Van Aert wordt het voor Evenepoel zijn debuut in ‘La Doyenne’.

Voorts zijn we benieuwd naar Dylan Teuns. De Limburger blaakt van het vertrouwen na winst in de Waalse Pijl en is naar eigen zeggen “nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar.” Het uitgelezen moment om dan ook Luik-Bastenaken-Luik aan zijn palmares toe te voegen?

Andere landgenoten om naar uit te kijken luisteren naar de namen: Mauri Vansevenant, Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Tim Wellens en Philippe Gilbert.

Naast Pogacar en Alaphilippe staan er nog een resem buitenlandse toppers aan de start: Daniel Felipe Martínez, Tom Pidcock, Bauke Mollema, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Mikel Landa, Matej Mohoric, Jonas Vingegaard, Alex Aranburu, Enric Mas, Alejandro Valverde, Marc Soler, Marc Hirschi, Michael Woods, Benoît Cosnefroy, Rigoberto Urán en Ion Izagirre .

Laatste 10 winnaars

2012: Maxim Iglinsky (Kaz)

2013: Daniel Martin (Ier)

2014: Simon Gerrans (Aus)

2015: Alejandro Valverde (Spa)

2016: Wout Poels (Ned)

2017: Alejandro Valverde (Spa)

2018: Bob Jungels (Lux)

2019: Jakob Fuglsang (Den)

2020: Primoz Roglic (Slo)

2021: Tadej Pogacar (Slo)

Recordhouder (5 overwinningen)

Eddy Merckx: 1969, 1971, 1972, 1973, 1975

Overwinningen per land

59: België

12: Italië

6: Zwitserland

5: Frankrijk

4: Nederland, Spanje

3: Ierland, Luxemburg, Kazachstan

2: Denemarken, Duitsland, Slovenië

1: Australië, Rusland, Verenigde Staten

Kijk en/of beluister op HLN.be en alle streamingdiensten naar de nieuwste aflevering van ‘Wuyts & Boonen’.

