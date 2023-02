Uw gids voor het EK baanwielrennen: opnieuw een Europese titel voor Kopecky? En waar liggen de Belgische medaillekansen?

BaanwielrennenHet Zwitserse Grenchen is van 8 februari tot 12 februari het toneel voor de Europese kampioenschappen baanwielrennen. Ondanks het kampioenschap midden in de voorbereiding van het voorjaar valt, tekenen veel toppers toch present om de eerste punten te sprokkelen voor een olympische kwalificatie. Sleept Kopecky opnieuw een Europese titel in de wacht ? En weten de Belgen het na een succesvolle editie in 2022 nog beter te doen? Met onderstaande gids bent u helemaal mee.

KIJK. Lotte Kopecky blikt vooruit op pisteseizoen

Olympische kwalificatie

Voor de derde keer wordt het EK baanwielrennen georganiseerd in de Tissot Velodrome in Grenchen. De snelle piste is geliefd bij de werelduurrecordhouders. Zowel Filippo Ganna als Ellen Van Dijk braken het werelduurrecord op deze piste.

Het EK baanwielrennen kan rekenen op heel wat toppers aan de start. Bij de mannen zijn onder anderen Filippo Ganna, Elia Viviani en de Nederlander Harrie Lavreysen de blikvangers. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Elisa Balsamo, Katie Archibald en Lotte Kopecky.

Een van de redenen waarom er zoveel klinkende namen aan de start staan, zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het EK baanwielrennen is de eerste kans voor heel wat renners om de eerste punten te sprokkelen om zich te kwalificeren voor de Spelen.

Zo ging het vorig jaar

Het EK baanwielrennen van 2022 was onderdeel van het Super EK in München. De Belgen haalden twee Europese truien, een zilveren medaille en twee bronzen plakken binnen. Tevens was het voor het duo Kenny De Ketele-Tim Carswell hun eerste Europees kampioenschap als nieuwe bondscoaches. Met in totaal vijf medailles zetten ze alvast de toon voor de rest van het jaar.

Lotte Kopecky was in München zowel in de puntenkoers als de afvallingskoers de beste en mocht twee keer de handen in de lucht steken als nieuwe Europees kampioen. Robbe Ghys leverde België ook twee medailles op. Samen met Fabio Van den Bossche haalde hij een bronzen medaille in de koppelkoers. In de afvallingskoers moest hij enkel het onderspit delven aan de Fransman Benjamin Thomas. Jules Hesters deed ook zijn duit in het zakje en wist een medaille binnen te halen op de afvalkoers.

Volledig scherm Fabio Van den Bossche (links) en Robbe Ghys (rechts) leverden België een van de vijf medailles op. © BELGA

Deelnemers

Het EK baanwielrennen zorgt ook voor een primeur in België. Voor het eerst komen er Belgische vrouwen in actie in de teamsprint. Ex-wereldkampioen in de keirin Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Europees vicekampioene BMX Elke Vanhoof en Julie Nicolaes zijn geselecteerd. Van de vier vrouwen komen er uiteindelijk drie aan de start. Het sprintteam wist zich alvast te plaatsen voor de volgende ronde met een zesde tijd.

De opvallendste naam in de selectie is Elke Vanhoof. Vanhoof is al jaren wereldtop in het BMX’en. Volgens bondscoach Carswell passen de fysieke eigenschappen van het BMX’en goed bij de piste. “Elke heeft vorig jaar al wat op de piste gereden. Na gesprekken met BMX-bondscoach Chris Jacobs zijn we tot de overeenkomst gekomen haar in de sprintploeg op te nemen. Al blijft haar focus op de BMX liggen”, verduidelijkt Carswell. “Elke traint nog maar een zevental weken met ons, maar heeft al een mooie progressie gemaakt.”

Kopecky kijkt verder dan medailles

Donderdag komt Lotte Kopecky voor de eerste keer in actie. In de afvallingskoers is Kopecky uittredend Europees kampioen. Daarnaast zal ze ook aan het omnium (vrijdag) en de ploegkoers (zondag) deelnemen. Haar Europese titel in de puntenkoers verdedigt ze niet.

In de ploegkoers rijdt ze aan de zijde van Shari Bossuyt. De twee vrouwen, die vorig jaar wereldkampioen werden in de ploegkoers, gaan voor een medaille, maar kijken ook verder naar een mogelijke olympische kwalificatie. “Vooral de ploegkoers is op dat vlak belangrijk”, merkt Kopecky op. “Als we in die ploegkoers voldoende punten pakken, dan komt ook ons olympisch ticket voor het omnium vanzelf.”

Kopecky heeft alvast vertrouwen in haar vorm. “Het is altijd een beetje afwachten, maar ik heb wel het gevoel dat ik een goeie winter heb gemaakt. Ik sta conditioneel waar ik wil staan”, vertelde de ‘leading lady’ van het Belgische wielrennen vorige week na een training in Gent. “Afwachten nu wat dat op het EK zal zeggen. De eerste echte competitie van het seizoen en de eerste keer dat ik de internationale concurrentie zie sinds het WK, dat zorgt een beetje voor een vraagteken. Maar ik kijk ernaar uit. Ik denk dat ik met het nodige vertrouwen naar daar kan trekken.”

Daarnaast treedt Nicky Degrendele aan in de sprintnummers. Robbe Ghys neemt de puntenkoers voor zijn rekening. Jules Hesters komt in actie in de afvalling en Tuur Dens op zijn beurt in de scratch.

Tijdritkanon Filippo Ganna staat ook op de deelnemerslijst in Grenchen. In oktober 2022 brak hij het werelduurrecord op dezelfde baan, goede herinneringen dus. Ganna wil nog verder medailles oogsten in onder meer de achtervolging en ploegenachtervolging. Ook Elia Viviani zal de Italiaanse ploeg vervoegen.

Volledig scherm Filippo Ganna © Photo News

Programma Belgen op het EK baanwielrennen Vrouwen

Woensdag 8 februari

Teamsprint: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Elke Vanhoof, Julie Nicolaes

Scratch: Shari Bossuyt Donderdag 9 februari

Sprint: Nicky Degrendele, Julie Nicolaes

Afvalling: Lotte Kopecky Vrijdag 10 februari

Sprint: Nicky Degrendele, Julie Nicolaes

Omnium: Lotte Kopecky Zaterdag 11 februari

500m tijdrit: Valerie Jenaer, Julie Nicolaes

Puntenkoers: Shari Bossuyt Zondag 12 februari

Keirin: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer

Ploegkoers: Lotte Kopecky/Shari Bossuyt Mannen Woensdag 8 februari

Ploegenachtervolging: Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibaut Bernard, Brem Deman

Afvalling: Jules Hesters Donderdag 9 februari

Ploegenachtervolging: Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibaut Bernard, Brem Deman

Puntenkoers: Robbe Ghys Vrijdag 10 februari

Individuele Achtervolging: Noah Vandenbranden, Thibaut Bernard

Scratch: Tuur Dens Zaterdag 11 februari

Omnium: Lindsay De Vylder Zondag 12 februari

Ploegkoers: Robbe Ghys/Fabio Van den Bossche

KIJK. Ganna verbreekt op zelfde piste werelduurrecord