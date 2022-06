Uw gids voor het BK tijdrijden: wie zijn de favorieten en hoe ziet het parcours eruit?

Wielrennen KOERS KORT. Tadej Pogacar wint slotetappe en pakt eindzege in Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft de eindzege in de 28e Ronde van Slovenië op zak gestoken. De Tourwinnaar van de voorbije twee jaar was ook de sterkste in de vijfde en laatste etappe van de Ronde van zijn land. Na 155,7 kilometer van Vrhnika naar Nove Mesto liet hij zijn landgenoot Matej Mohoric in een spurt met twee nipt achter zich. Pogacars Poolse ploegmaat Rafal Majka werd op drie seconden derde. In de eindstand heeft Pogacar twaalf seconden voor op Majka. De Sloveen Domen Novak werd op 2:32 derde.

19 juni