Uw gids voor Gent-Wevelgem: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

WielrennenExact één week voor de Ronde van Vlaanderen staat Gent-Wevelgem op het programma. Klassieke renners gaan de strijd aan met de spurters. Bovendien is er heel wat om naar uit te kijken. Van mogelijke waaiers in De Moeren, over de onverharde Plugstreets in Henegouwen tot drie passages over de Kemmelberg. Ontdek er hier alles over!

Parcours

Aan de Menenpoort in Ieper wordt om 10u50 het startschot gegeven voor de 84ste editie van Gent-Wevelgem. 248,9 kilometer verder en een goede zes uur later kennen we de winnaar en opvolger van Wout van Aert.

Na een lus door onder andere Gullegem en Moorslede zet het peloton koers richting kust. Op iets meer dan 150 kilometer van de streep passeren de renners door De Moeren. Bij een stevige wind is het daar code rood, waaiers kunnen het peloton namelijk in stukken doen breken. Renners die de slag missen, mogen de droom op een overwinning dan al opbergen.

Via Poperinge komen de renners in de heuvelzone terecht. We zitten dan op 100 kilometer van de finish. Met de Scherpenberg, Baneberg, Monteberg en de eerste van drie passages over de Kemmelberg, wachten de renners enkele flinke kuitenbijters. Vooral ‘de Kemmel’ kan voor een schifting zorgen. Nadien moet het peloton drie Plugstreets, onverharde wegen, overleven in de provincie Henegouwen. Schrik niet als u renners aan de kant van de weg ziet staan met een leegloper.

Volledig scherm De Plugstreets zijn ook dit jaar opgenomen in het parcours. © Photo News

Vervolgens moet het peloton de tweede heuvelzone bedwingen: Monteberg, Kemmelberg, Scherpenberg, Banenberg en nogmaals de Kemmelberg, deze keer via de Ossuaire-kant, meteen ook de steilste kant. 700 meter aan 10,4% gemiddeld met een maximaal stijgingspercentage van 22. De laatste kans om de spurters, als die er dan nog bij zijn, overboord te gooien. Na het ronden van de top van de ‘Kemmel’ moeten nog 34 nagenoeg vlakke kilometers afgelegd worden vooraleer de winnaar zijn handen in de lucht mag steken op de Vanackerestraat.

Zo verliep het vorig jaar

De koers brak al snel open. Op 180 kilometer van de streep, nog voor de beruchte Moeren, trok BikeExchange het peloton in stukken. Ook de hevige wind had daar zijn aandeel in. Het resultaat was een kopgroep van 25 renners. Wout van Aert liet zich niet verrassen en had met Nathan Van Hooydonck een ploegmaat mee. Quick.Step-Alpha Vinyl, toen nog Deceuninck-Quick.Step, hinkte op twee gedachten. Sprinter Sam Bennett was mee, Zdeněk Štybar en Yves Lampaert niet. Ook het Belgische duo bij AG2R-Citroën, Van Avermaet-Naesen, en de snelle mannen bij Alpecin-Fenix, Merlier en Philipsen, hadden de boot gemist. De achtervolgende groep bleef heel de wedstrijd rond de minuut hangen. De winnaar zat vooraan.

Volledig scherm © BELGA

De tweede beklimming van de Kemmelberg, op 52 kilometer van de finish, zorgde voor een serieuze schifting in de kopgroep. Slechts acht renners hadden een reactie in huis op een demarrage van Van Aert. De derde en laatste passage van de Kemmelberg baarde een muis. Al zorgde de optelsom er wel voor dat Bennett, die zelfs moest overgeven, en Van Poppel afhaakten. Zeven renners snelden richting Vanackerestraat in Wevelgem. De namen: Van Aert, Van Hooydonck, Matthews, Küng, Colbrelli, Trentin en Nizzolo.

Küng wou een sprint nog ontlopen, maar Van Hooydonck pareerde de Zwitserse aanval. Op naar een spurt dus. Daarin toonde een grandioze Van Aert zich duidelijk de sterkste. Onze landgenoot haalde het voor Nizzolo en Trentin.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Deelnemers

Ook dit jaar is Wout van Aert de topfavoriet voor Gent-Wevelgem. Na zijn overwinning in de Omloop schreef de Belgische kampioen de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke op zijn naam na een fenomenaal ploegenspel. Dat maakt dat Van Aert elke koers die hij dit seizoen reed op Vlaamse bodem winnend afsloot. Bovendien zal onze landgenoot, een week voor de Ronde, een nieuw statement willen maken. Voor zover dat nog nodig is natuurlijk.

De tweede van vorig jaar, Giacomo Nizzolo, is niet van de partij door een gebroken pols. Matteo Trentin staat wel aan de start. Na een degelijk openingsweekend (9de in de Omloop en 7de in Kuurne-Brussel-Kuurne) en zijn zege in Le Samyn zal de Italiaan met vertrouwen koersen.

We zijn ook benieuwd naar wat Mads Pedersen kan. De winnaar van 2020 won dit voorjaar etappes in de Ster van Bessèges en Parijs-Nice. Bovendien reed de Deen een uitstekende Milaan-Sanremo (6de plaats). In de E3 stelde Pedersen met een 26ste plek op zes minuten van Van Aert wat teleur, maar de wereldkampioen van Yorkshire 2019 vindt met Gent-Wevelgem een parcours op zijn maat. Een gevaarlijke man.

Voorts is het uitkijken naar Quick.Step-Alpha Vinyl. ‘The Wolfpack’ start alleszins met een ijzersterke ploeg en wedt op twee paarden. Met Fabio Jakobsen hebben ze een echte rassprinter in de rangen. Daarnaast beschikken ze met Lampaert, Sénéchal en Asgreen over drie renners die moeten kunnen concurreren met de drietand Van Aert-Benoot-Laporte van Jumbo-Visma.

Naast bovenvermelde landgenoten staan er nog een resem Belgen met ambitie aan de start: Victor Campenaerts, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Zij krijgen natuurlijk concurrentie van heel wat buitenlandse toppers: Matej Mohoric, Gianni Moscon, Stefan Küng, Dylan van Baarle, Jhonatan Narváez, Anthony Turgis, Dylan Groenewegen en Peter Sagan.

Volledig scherm Mag Mads Pedersen, twee jaar later, opnieuw juichen op de Vanackerestraat? © BELGA

Hellingen en Plugstreets

Helling 1: Scherpenberg - 1,6 km aan 3% gemiddeld (op 97,5 km van finish)

Helling 2: Baneberg - 2 km aan 4,6% gemiddeld (op 92 km van finish)

Helling 3: Monteberg - 1,4 km aan 7,7% gemiddeld (op 86 km van finish)

Helling 4: Kemmelberg - 3 km aan 4% gemiddeld (op 84 km van finish)

Plugstreet 1: Hill 63 - 2,1 km (op 72 km van finish)

Plugstreet 2: Christmas Truce - 1,3 km (op 69 km van finish)

Plugstreet 3: The Catacombs - 0,6 km (op 67 km van finish)

Helling 5: Monteberg - 1,4 km aan 7,7% gemiddeld (op 54 km van finish)

Helling 6: Kemmelberg - 3 km aan 4% gemiddeld (op 52 km van finish)

Helling 7: Scherpenberg - 1,6 km aan 3% gemiddeld (op 44 km van finish)

Helling 8: Baneberg - 2 km aan 4,6% gemiddeld (op 40 km van finish)

Helling 9: Kemmelberg - 0,7 km aan 10,4% gemiddeld (op 34 km van finish)

Laatste 10 winnaars

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Peter Sagan (Slo)

2014: John Degenkolb (Dui)

2015: Luca Paolini (Ita)

2016: Peter Sagan (Slo)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2018: Peter Sagan (Slo)

2019: Alexander Kristoff (Noo)

2020: Mads Pedersen (Den)

2021: Wout van Aert (Bel)

Recordhouders (3 overwinningen)

Robert Van Eenaeme: 1936, 1937, 1945

Rik Van Looy: 1956, 1957, 1962

Eddy Merckx: 1967, 1970, 1973

Mario Cipollini: 1992, 1993, 2002

Tom Boonen: 2004, 2011, 2012

Peter Sagan: 2013, 2016, 2018

Overwinningen per land

50: België

7: Italië

5: Nederland

3: Duitsland, Noorwegen, Slowakije, Frankrijk

2: Denemarken

1: Ierland, Oezbekistan, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zwitserland

