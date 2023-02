Uw gids voor de UAE Tour: hoe ziet het parcours eruit? En wie kan Evenepoel bedreigen voor de eindzege?

WielrennenMaandagochtend begint in Abu Dhabi de vijfde editie van de UAE Tour. In de woestijn krijgen we vier massasprints, één ploegentijdrit en twee aankomsten bergop. Zowel de sprinters onder wie Tim Merlier als de klassementsrenners met Remco Evenepoel komen aan hun trekken. Maar wie zijn hun concurrenten en wanneer mogen we vuurwerk van hen verwachten? Op deze pagina komt u alles te weten.

• 20/2: Rit 1: Al Dhafra Castle - Al Mirfa: 151 kilometer

Een vlakke etappe met veel kaarsrechte stukken, dus kans op waaiers want, wind waait in de Emiraten altijd. Op 18 kilometer van de streep passeren de renners een eerste keer de finish. In de laatste 3,5 kilometer liggen twee bochten: een U-turn van 360 graden op 2,2 kilometer van de streep en een bocht van negentig graden op 350 meter van de streep. De baan is breed en alles is in het werk gesteld om een koninklijke massasprint te krijgen.

De aankomst is voorzien om 13u20 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

• 21/2: Rit 2: Khalifa Port - Khalifa Port: 17,2 kilometer

Een vlakke ploegentijdrit langs het water met zes bochten. Net na de start een bocht van negentig graden naar rechts, na drie kilometer nog een bocht van negentig graden naar rechts, na 6,8 kilometer een U-turn van 360 graden, na 10,8 kilometer een bocht van negentig graden naar links, na 15,4 kilometer nog een U-turn van 360 graden en net voor de streep nog een bocht van negentig graden rechts. Dit wordt een ploegentijdrit aan hoge snelheid - een flirt met 60 km/u.

De aankomst is voorzien om 12u30 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

Volledig scherm De ploegentijdrit. © UAE Tour

• 22/2: Rit 3: Umbrella Beach Al Fujairah - Jebel Jais: 185 kilometer

In de langste etappe van deze UAE Tour komen de klimmers een eerste keer aan hun trekken. De aankomst ligt op de top van Jebel Jais, 1.491 meter boven zeeniveau. De klim is lang, maar geldt als een loper (21,1 km aan 5,4%). De laatste twee kilometer zijn met 7,1 procent echter een beetje steiler, met een piek van 9 procent op 1,9 kilometer van de streep.

De aankomst is voorzien om 13u10 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

• 23/2: Rit 4: Al Shindagha - Dubai Harbour: 174 kilometer

Een vlakke rit met een passage door de woestijn die eindigt in Dubai inclusief een passage op het kunstmatige eiland Palm Jumeirah. De laatste rechte lijn begint op 800 meter van de streep.

De aankomst is voorzien om 13u30 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

• 24/2: Rit 5: Al Marjan Island - Umm al Quwain: 182 kilometer

Een nieuwe vlakke rit met dit keer een laatste rechte lijn die al op 6,5 kilometer van de streep begint. Op 2.400 en 900 meter van de streep moet de sprintmeute wel nog twee rotondes passeren, maar een derde massasprint lijkt onafwendbaar.

De aankomst is voorzien om 13u45 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

Volledig scherm De vijfde etappe. © UAE Tour

• 25/2: Rit 6: Warner Bros. World Abu Dhabi - Abu Dhabi Breakwater: 166 kilometer

De vierde en laatste kans op een massasprint in deze ronde start in het pretpark van Warner Bros, kostprijs van 1 miljoen dollar, en kent een passage langs het Formule 1-circuit. De laatste rechte lijn begint na een flauwe bocht op 1900 meter van de streep.

De aankomst is voorzien om 13u35 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

• 26/2: Rit 7: Hazza Bin Zayed Stadium - Jebel Hafeet: 153 kilometer

De slotrit is ook meteen de koninginnenrit van deze ronde. Vergeleken met de Jebel Jais is de Jebel Hafeet een pak compacter en steiler. De finish ligt op 1.025 meter hoogte na een klim van 10,8 kilometer aan 6,6 procent. Het steiltste stuk (11 procent) ligt op 2,8 kilometer van de streep. Wie de rit wil winnen, kan maar best in koppositie de laatste bocht aansnijden, want honderd meter verder ligt de streep al.

De aankomst is voorzien om 13u40 Belgische tijd. Live op Eurosport en van start tot finish te volgen via HLN.

Jasper Philipsen won twee van de drie massasprints, met verve - zijn foto is ook de grootste op de affiche van de organisatie. Een drie op drie was onze landgenoot niet gegund, Mark Cavendish pikte ook zijn ritje mee na een millimetersprint met Philipsen. In de tijdrit van negen kilometer zorgde Stefan Bissegger voor de verrassing door Filippo Ganna te kloppen. Tadej Pogacar eindigde als vierde in die tijdrit en won de twee aankomsten bergop naar Jebel Jais en Jebel Hafeet. Adam Yates eindigde in die beide bergritten twee keer tweede en dat was ook zijn plek in het eindklassement achter Pogacar, die voor de tweede keer op rij de eindzege binnenhaalde.

Volledig scherm Jasper Philipsen won vorig jaar twee ritten in UAE Tour. © Photo News

Jasper Philipsen is er dit jaar niet bij, maar toch is er in de Emiraten een sprintdeelnemersveld neergestreken dat niet zou misstaan in de Tour. Vanuit Belgische ooghoek is het uitkijken naar Tim Merlier. De 30-jarige sprinter uit Wortegem-Petegem kan vooralsnog een perfect rapport voorleggen bij Soudal-Quick.Step. In de Ronde van Oman won hij de enige massasprint. Hij versloeg toen David Dekker en Axel Zingle, maar in deze wedstrijd van WorldTour-niveau wordt de concurrentie voor de Belgische kampioen en zijn lead-out Bert Van Lerberghe een pak steviger.

Volledig scherm Tim Merlier won vorige week een masasprint in de Ronde van Oman. © ANP / EPA

Een andere Belgische sprinter om naar uit te kijken is Gerben Thijssen. Thijssen kende weinig geluk in de Tour Down Under, maar de Limburger van Intermarché-Circus-Wanty zal extra gemotiveerd zijn op een goeie prestatie nadat zijn vriendin Shari Bossuyt vorige week zilver pakte tijdens het EK op de piste. Boy van Poppel en Julius Johansen moeten Thijssen gunstig piloteren. Ploegleider Pieter Vanspeybrouck is verantwoordelijk voor het tactisch plan.

Ook de twee andere Belgische ploegen hebben een snelle man mee. Caleb Ewan van Lotto-Dstny gaat op zoek naar zijn eerste UCI-zege van het seizoen, de Australiër resideert al enkele dagen in Dubai en is gebrand op een snelle zege. Michael Schwarzmann, Jarrad Drizners, Rudiger Selig en nieuwkomer Jacopo Guarnieri kunnen een aardig treintje vormen.

Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze op neoprof Jensen Plowright. De 22-jarige geblokte Australiër geniet veel vertrouwen van de ploegleider. Nog voor het seizoen begon zei Christoph Roodhooft dat Plowright zijn ploeg de eerste WorldTour-zege van het seizoen zou schenken. Aan Plowright om dat in de Emiraten waar te maken. Met Fabio Van Den Bossche, Maurice Ballerstedt, Edward Planckaert en Ramon Sinkeldam in dienst kan Plowright alvast niet klagen over zijn steun. Weinig andere ploegen kunnen hier een betere sprinttrein op de been brengen dan de troepen van ploegleiders Rik Van Slycke en Gianni Meersman.

Volledig scherm Olav Kooij won vorig jaar twaalf profkoersen. © Photo News

Ook Jumbo-Visma brengt een sprinkanon in stelling. Olav Kooij won dit jaar nog niet, maar maakte vorig jaar indruk met twaalf profzeges. Volgens ploegleider Addy Engels is Kooij in UAE de absolute kopman van de ploeg. Tosh Van Der Sande, Michel Hessmann en Timo Roosen vormen de lead-out voor de 21-jarige Nederlander.

Die andere snelle Nederlander - Dylan Groenewegen - was dit seizoen wel al succesvol in de Saudi Tour en heeft zijn sprinttrein van Jayco-AlUla met Luka Mezgec en Callum Scotson meegenomen. Dat geldt ook voor Bora - hansgrohe met Sam Bennett. De Ier kan een beroep doen op Danny van Poppel - volgens velen de beste lead-out ter wereld. Ook Ryan Mullen en Shane Archbold kunnen voor de nodige pk’s zorgen in dienst van Bennett.

Bij Groupama-FDJ probeert Arnaud Démare na een Covid-besmetting snel terug competitieritme op te doen. De Nederlander Bram Welten moet zijn piloot van dienst worden.

Ook is het uitkijken hoe de tandem Cees Bol-Mark Cavendish van Astana zich manifesteert en hoe goed Elia Viviani (Ineos-Grenadiers) hersteld is van het griepje dat hem aan de kant hield op het EK baanwielrennen in Grënchen. Tenslotte mogen we ook Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious), Fernando Gaviria (Movistar), Marijn van den Berg (EF-EasyPost) en Sam Welsford (Team DSM) niet over het hoofd zien als snelle mannen. Die laatste won recent nog twee etappes in de Ronde van San Juan.

Door het ontbreken van titelverdediger Tadej Pogacar is Remco Evenepoel de grootste naam aan de start. De wereldkampioen zit nog niet aan zijn topniveau en moet nog enkele kilo’s kwijtspelen tegen de start van de Giro, maar wil wel zo snel mogelijk een juichende finishfoto in de regenboogtrui. Met Merlier en Van Lerberghe tekenen twee van zijn zes ploegmaten louter present voor de vier sprintetappes. Soudal-Quick-Step heeft buiten Pieter Serry en Louis Vervaeke geen specifieke klimmers mee in steun, Masnada kwam bijvoorbeeld niet over uit Oman. Met Josef Cerny en Mauro Schmid kunnen Klaas Lodewyck en Geert Van Bondt wel beroep doen op twee hardrijders. In deze UAE Tour wordt de ploegentijdrit doorslaggevend voor de eindzege en dus moeten Cerny en Schmid mee het verschil maken. Evenepoel reed de UAE Tour al één keer eerder, maar in 2019 gaf hij in de vierde rit op na een val.

Volledig scherm Pieter Serry reed dit jaar ook al in de Ronde van San Juan in dienst van Remco Evenepoel. © BELGA

De grootste concurrentie voor Evenepoel komt uit de ploeg uit de Emiraten. Adam Yates was de laureaat in 2020 en eindigde in 2021 en 2022 telkens tweede achter Pogacar. In tegenstelling tot Evenepoel trok Yates vooraf deze UAE Tour wel op hoogtestage - in de Sierra Nevada. Yates oogt bijzonder scherp en het speelt in zijn kaarten dat de individuele tijdrit vervangen is door een ploegentijdrit. Mocht Yates toch niet thuisgeven heeft Team UAE met de Australiër Jay Vine een reserve-kopman achter de hand. Vine won vorige maand met verve de Tour Down Under tegen... Simon Yates, broer van Adam. Ook Brandon McNulty en Marc Soler kunnen bij Team UAE in stelling worden gebracht om bergop oorlog te maken.

Volledig scherm Jay Vine won vorige maand nog de Tour Down Under. © Photo News

Ook Jumbo-Visma heeft twee klassementsrenners meegenomen, maar ploegleider Addy Engels tempert de verwachtingen: “We hebben de voorbije jaren een reputatie opgebouwd in ploegentijdritten, maar we missen krachtpatsers om dat met deze ploeg door te trekken.” Met Sepp Kuss en de 21-jarige Thomas Gloag heeft de Nederlandse ploeg wel twee sterke klimmers mee. Gloag hoorde bergop bij de besten in de Ronde van Valencia, Kuss bereidde zich voor op hoogte in Colombia. Engels: “Sepp heeft meestal wat competitie nodig om op zijn best te zijn en Gloag willen we niet opzadelen met onnodige druk. Onze kopman is Olav Kooij.”

Een derde duo met flink wat adelbrieven is dat van Bahrain-Victorious. Pello Bilbao eindigde vorig jaar al derde in de UAE Tour en was dit jaar al derde in Tour Down Under en vierde in de Ronde van Valencia. Zijn vorm is dus uitstekend. Volgens Johan Bruyneel is de Bask de meest onderschatte renner van het huidige peloton. Toch maar oppassen dus met Bilbao, die steun krijgt van Wout Poels.

De tweede beste Belg in de eindstand moet normaal Harm Vanhoucke worden. De West-Vlaming heeft met Team DSM net een lange hoogtestage op de Teide in Tenerife achter de rug. Hij moet het kopmanschap wel delen met de sterke Noor Andreas Leknessund. Ook Thomas De Gendt moet in staat zijn een goed eindklassement te rijden, al lijkt Lotto-Dstny qua klassement zijn eieren in het bakje van de Argentijn Eduardo Sepulveda te leggen.

Andere klassementsrenners die in aanmerking voor de toptien: Luke Plapp en Ben Tulett (Ineos - Grenadiers), Antonio Tiberi en Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Einar Rubio (Movistar), Jakob Fuglsang (Israël - Premier Tech), Rein Taaramae en Louis Meintjes (Intermarché - Circus - Gobert), Emanuel Buchmann (Bora - hansgrohe) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën).

Volledig scherm Outsider Pello Bilbao. © Photo News