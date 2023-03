Uw gids voor de Strade Bianche: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

De Toscaanse grindwegen vormen opnieuw het decor voor de Strade Bianche . De wielerklassieker moet het dan wel zonder Wout van Aert en Tadej Pogacar stellen, toch blijft de wedstrijd tot de verbeelding spreken. Opent Mathieu van der Poel zijn wegseizoen meteen met een knal? En kan Lotte Kopecky voor een tweede keer op een rij zegevieren in Siena? Alles wat u moet weten over de Strade Bianche, die u volledig kan volgen op HLN.

Lees hier alles over de Strade Bianche!

Het parcours

Aan de omloop is helemaal niets gewijzigd tegenover voorgaande edities. Van de 184 kilometer die de renners voorgeschoteld krijgen, moeten er 63 afgewerkt worden op grindwegen. Het gevaar van een lekke band leunt achter elke hoek. Scherpe steentjes zijn dan ook alomtegenwoordig op de sterrati.

Het zwaartepunt van wat sommigen het zesde wielermonument noemen, ligt in de laatste 70 kilometer. Op de lange grindstrook ‘San Martino in Grania’ opent de finale. Als het daar nog niet is losgebarsten, gebeurt dat op de elf kilometer lange Monte Sante Marie (op 54 km van de streep). Met de Colle Pinzuto en Le Tolfe volgen nog twee grindstroken in de absolute finale, waar de stijgingspercentages de dubbele cijfers aanvinken. Op Le Tolfe loopt de weg zelfs op tot 18%.

Vanuit de glooiende Toscaanse heuvels rijden de renners door smalle straatjes terug naar Siena. Daar wacht hen nog één obstakel: de Via Santa Caterina. ‘Slechts’ 500 meter klimmen, maar aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,4 met een piek van 16%. Na een slopende wedstrijd allerminst een evidentie. Vervolgens wachten nog enkele bochten tot de renners de streep bereiken op de Piazza del Campo. De finish wordt verwacht rond 16u45.

Zo verliep het vorig jaar: een imponerende Tadej Pogacar

Nog voor halfweg koers werd het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Julian Alaphilippe kwam na een salto hard op de rug terecht - dat beeld herinnert u zich nog wel. Ook Pogacar, Benoot en Campenaerts vielen. Het Belgische duo moest de strijd staken. Op de Monte Sante Marie - op 50 (!) kilometer van de streep - plaatste Pogacar een indrukwekkende versnelling. De achtervolgers zagen de Sloveen niet meer terug. De tweevoudige Tourwinnaar had zeeën van tijd om het vreugdegebaar te maken op Piazza del Campo. Valverde, intussen gestopt met koersen, eindigde knap tweede, Asgreen derde. De eerste Belg vonden we terug op plek 8: Tim Wellens.

Overzicht grindstroken en hellingen: Grindstrook 1: Vidritta - 2,1 km (op 166 km van finish)

Grindstrook 2 en helling 1: Bagnaia - 5,8 km (op 159 km van finish)

Grindstrook 3: Radi - 4,4 km (op 147 km van finish)

Grindstrook 4: La Piana - 5,5 km (op 136 km van finish)

Helling 2: Montalcino - 4 km (op 117 km van finish)

Grindstrook 5: Lucignano d’Asso - 11,9 km (op 108 km van finish)

Grindstrook 6: Pieve a Santi - 8 km (op 95 km van finish)

Grindstrook 7: San Martino in Grania - 9,5 km (op 72 km van finish)

Grindstrook 8 en helling 3: Monte Sante Marie - 11,5 km (op 54 km van finish)

Grindstrook 9: Monteaperti - 0,8 km (op 24 km van finish)

Grindstrook 10 en helling 4: Colle Pinzuto - 2,4 km (op 19 km van finish)

Grindstrook 11 en helling 5: Le Tolfe - 1,1 km (op 13 km van finish)

Helling 6: Via Santa Caterina - 0,5 km (op 1 km van finish)

Deelnemers: Mathieu van der Poel als topfavoriet?

Zoek zaterdag niet naar Wout van Aert en Tadej Pogacar. Onze landgenoot past voor de Strade Bianche. Na een trainingsachterstand door ziekte voelt Van Aert zich niet klaar om mee te doen voor de overwinning. Hij verschijnt maandag aan de start van Tirreno-Adriatico. Pogacar kiest dan weer voor Parijs-Nice, de rittenkoers die zich ook maandag op gang trekt. De Sloveen wil schitteren in de Koers naar de Zon, de Strade past niet in de plannen van de titelverdediger.

Maar niet getreurd. Er staan nog genoeg kleppers aan de start om er een spektakelstuk van te maken. Mathieu van der Poel, de winnaar van 2021, rijdt zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen. Met hoeveel vertrouwen verschijnt hij aan de start na zijn wereldtitel veldrijden van een maand geleden? Ook toppers als Pidcock en Alaphilippe reizen af naar Toscane. Beiden konden als eens zegevieren dit seizoen. De Brit in de Ronde van de Algarve, de Fransman in de Faun Drôme Classic. Ook onder meer Quinn Simmons, Matej Mohoric, Magnus Sheffield, Alexey Lutsenko, Rui Costa, Valentin Madouas en Alberto Bettiol willen een goed resultaat neerzetten.

Ook enkele landgenoten willen een gooi doen naar de zege. Bij afwezigheid van Van Aert zijn onze ogen vooral gericht op Wellens en Benoot. Die eerste werd al eens derde in Siena (2017). De ploegmaat van Pogacar toonde in het openingsweekend dat hij in een goede vorm verkeert. Maar wat dan gezegd van Benoot? De Jumbo-Visma-renner schreef zondag Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. Bovendien weet hij wat het is om te winnen in de Strade Bianche. In 2018 was hij er de beste. Wie u ook in de gaten moet houden is Gianni Vermeersch. De wereldkampioen gravel vindt in Toscane een parcours dat hem wel moet liggen.

Laatste 10 winnaars: 2013: Moreno Moser (Ita)

2014: Michal Kwiatkowski (Pol)

2015: Zdenek Stybar (Tsj)

2016: Fabian Cancellara (Zwi)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Tiesj Benoot (Bel)

2019: Julian Alaphilippe (Fra)

2020: Wout van Aert (Bel)

2021: Mathieu van der Poel (Ned)

2022: Tadej Pogacar (Slo)

Vrouwen: volgt Kopecky zichzelf op?

Eerst nog eens terug naar vorig jaar. Een groepje met onder meer Van Vleuten, Kopecky en Niewiadoma spatte uiteen op de laatste grindstrook, Le Tolfe. Van Vleuten ontbond haar duivels, alleen Kopecky kon aanklampen. In de straten van Siena keerde een achtervolgende groep nog terug, maar Van Vleuten en Kopecky toonden zich duidelijk de sterksten van het pak. De Nederlandse haalde alles uit de kast om onze landgenote uit het wiel te rijden op de Via Santa Caterina, maar Kopecky plooide niet. In de laatste bocht gaf de Belgische Van Vleuten het nakijken dankzij een uitstekend staaltje positionering. Kopecky hield de Nederlandse af op de streep.

Ook in deze editie is het opnieuw uitkijken naar een strijd tussen Kopecky en Van Vleuten. Of mengt een derde hond zich in het debat? Beide rensters kunnen alvast rekenen op sterke ploegmates. Zo heeft het Movistar van Van Vleuten ook Liane Lippert achter de hand. SD Worx kan naast Kopecky dan weer rekenen op Demi Vollering. Ook Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Ashleigh Moolman en Cecilie Uttrup Ludwig mogen dromen van winst.

Het parcours

De omloop die de vrouwen aandoen is er eentje van 136 kilometer, met 31,4 kilometer aan grindwegen. De Monte Sante Marie staat niet op het programma in de vrouwenwedstrijd. Stroken als San Martino in Grania en Le Tolfe staan wel op het menu. Net als de mannen finishen de rensters in Siena op de Piazza del Campo na de beklimming van de Via Santa Caterina. Het vrouwenpeloton trekt zich op gang op 9u30, de finish wordt verwacht omstreeks 13u45.

Weer in en rond Siena

Regen wordt er zaterdag niet voorspeld in en rond Siena. We mogen ons opmaken voor een droge en dus ook stoffige editie. Ook de zon zal meermaals van de partij zijn.

Laatste winnaars bij de vrouwen: 2015: Megan Guarnier (VS)

2016: Elizabeth Armitstead (Eng)

2017: Elisa Longo Borghini (Ita)

2018: Anna van der Breggen (Ned)

2019: Annemiek van Vleuten (Ned)

2020: Annemiek van Vleuten (Ned)

2021: Chantal van der Broek-Blaak (Ned)

2022: Lotte Kopecky (Bel)

