Uw gids voor de Ronde van Vlaanderen: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

WielrennenZondag is het eindelijk zover: de Ronde van Vlaanderen . Dé koers waar de renners en het wielerpubliek al het hele voorjaar naar uitkijken. Het ijzersterke deelnemersveld, de optelsom van mythische hellingen, alombekende kasseistroken en een massa volk langs de kant van de weg zijn de ingrediënten voor een heerlijke koers. Ontdek er hier alles over!

Het parcours

Vanaf dit jaar wisselen Antwerpen en Brugge elkaar af als startplaats voor de Ronde. Dat voor een periode van zes jaar. Deze editie gaat van start langs de Scheldekaaien in Antwerpen. Nadat burgemeester Bart De Wever om 10u00 de woorden “Heeren, vertrekt!” heeft uitgesproken, trekt het peloton zich op gang voor een tocht van 272,5 kilometer richting Minderbroedersstraat in Oudenaarde.

Na een vlakke aanloop via Sint-Niklaas, Dendermonde en Zottegem bereiken de renners na 100 kilometer koers de eerste hindernissen. De kasseien van de Lippenhovestraat en de Paddestraat kunnen voor de eerste nervositeit in het peloton zorgen. De heuvelzone wordt aangevat halfweg wedstrijd. Bij de eerste passage op de Oude Kwaremont is het de boodschap meteen goed vooraan gepositioneerd te zitten.

Volledig scherm © BELGA

Nadien volgen de hellingen en de kasseistroken zich in sneltempo op. Via de Kortekeer, Wolvenberg en Molenberg, gaat het richting Berendries. We zitten dan op ruim 90 kilometer van de streep. Berg Ten Houte en de Kanarieberg dienen als voorproefje op een eerste keer het duo Oude Kwaremont-Paterberg. Op 50 kilometer van de finish begint daar de échte finale. Wie er dan niet meer aan hangt, kan het vergeten. Terwijl de Oude Kwaremont - 2,2 kilometer aan 4% - meer een slopende klim is, is de Paterberg, 360 meter aan 12,9%, meer een kolfje naar de hand van de explosieve renners. Twee zware hellingen, maar met een totaal ander profiel.

Vervolgens trekt het peloton naar de roemruchte Koppenberg. 600 meter aan 11,6% kan tellen, de piekpercentages bedragen 20 procent. Wie zich goed in zijn sas voelt, kan zich hier losscheuren - zoals Julain Alaphilippe de voorbije twee jaar. Natuurlijk kan dat in de Ronde ook op andere plaatsen. Bijvoorbeeld op de kasseien van de Mariaborrestraat of op de stevige kuitenbijters die luisteren naar de namen Steenbeekdries en Taaienberg.

In de laatste 25 kilometer moeten de renners nog de Hotond en eenmaal het duo Oude Kwaremont-Paterberg bedwingen. Meteen ook de laatste kans om bergop het verschil te maken. Na de Paterberg volgen nog 13 vlakke kilometers naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde.

Volledig scherm © RV

Hellingen en kasseistroken

Kasseistrook 1: Lippenhovestraat - 1,3 km (op 168,8 km van finish)

Kasseistrook 2: Paddestraat - 1,5 km (op 167,3 km van finish)

Helling 1: Oude Kwaremont - 2,2 km aan 4% gemiddeld (op 136,2 km van finish)

Helling 2: Kortekeer - 1,2 km aan 6,4% gemiddeld (op 125,7 km van finish)

Helling 3: Achterberg - 1,5 km aan 4,4% gemiddeld (op 119,2 km van finish)

Kasseistrook 3: Holleweg - 1,5 km (op 116,9 km van finish)

Helling 4: Wolvenberg - 0,6 km aan 7,9% gemiddeld (op 114,3 km van finish)

Kasseistrook 4: Kerkgate - 2,5 km (op 110,7 km van finish)

Kasseistrook 5: Jagerij - 0,8 km (op 108,1 km van finish)

Helling 5: Molenberg - 0,4 km aan 7% gemiddeld (op 101,8 km van finish)

Helling 6: Marlboroughstraat - 2 km aan 3% gemiddeld (op 97,9 km van finish)

Helling 7: Berendries - 0,9 km aan 7% gemiddeld (op 93,8 km van finish)

Helling 8: Valkenberg - 0,5 km aan 8,2% gemiddeld (op 88,5 km van finish)

Helling 9: Berg Ten Houte - 1,1 km aan 6% gemiddeld (op 76 km van finish)

Helling 10: Kanarieberg - 1 km aan 7,7% gemiddeld (op 70,5 km van finish)

Helling 11: Oude Kwaremont - 2,2 km aan 6% gemiddeld (op 54,6 km van finish)

Helling 12: Paterberg - 0,3 km aan 12,9% gemiddeld (op 51,1 km van finish)

Helling 13: Koppenberg - 0,6 km aan 11,6% gemiddeld (op 44,6 km van finish)

Kasseistrook 6: Mariaborrestraat - 2,4 km (op 40,6 km van finish)

Helling 14: Steenbeekdries - 0,7 km aan 5,3% gemiddeld (op 39,2 km van finish)

Kasseistrook 7: Stationsberg - 0,6 km (op 38,7 km van finish)

Helling 15: Taaienberg - 0,5 km aan 6,6% gemiddeld (op 36,8 km van finish)

Helling 16: Kruisberg/Hotond - 2,5 km aan 6,6% gemiddeld (op 26,5 km van finish)

Helling 17: Oude Kwaremont - 2,2 km aan 6% gemiddeld (op 16,7 km van finish)

Helling 18: Paterberg - 0,3 km aan 12,9% gemiddeld (op 13,3 km van finish)

Zo verliep het vorig jaar

Yves Lampaert brak de koers open op de tweede passage van de Oude Kwaremont. Van der Poel counterde meteen en Asgreen schoof mee. Dat duo trok nog eens door op de Paterberg. Van Aert had het niet onder de markt, maar kon de kloof tot tweemaal toe dichten. Op de Taaienberg zorgden Van der Poel en Asgreen andermaal voor de schifting. In hun zog volgden Alaphilippe, Van Aert, Haller en Teuns. Later sloot ook Turgis aan.

Volledig scherm © Photo News

Asgreen zette zijn uitstekende vorm in de verf en demarreerde op de Hotond. De kopgroep werd flink uitgedund. Enkel Van Aert en Van der Poel konden het tempo van de Deense hardrijder aan. Het drietal trok voor de laatste keer naar het koppel Oude Kwaremont-Paterberg.

In de laatste hectometers van de Oude Kwaremont versnelde Van der Poel. Asgreen vocht voor wat hij waard was en schoof mee. Van Aert moest passen. Op de Paterberg gaven Asgreen en Van der Poel elkaar geen duimbreed toe. Van Aert liet zich in de afzink inlopen door de achtervolgende groep met onder meer Van Avermaet, Stuyven en Benoot.

Die groep volgde op 25 seconden en kwam nooit echt in de buurt van het leidersduo. De Nederlander en de Deen mochten zich op de Minderbroedersstraat opmaken voor een sprint. Op papier was Van der Poel de snelste man, maar Asgreen verraste en ging vanuit het wiel op en over de Nederlander. Van Avermaet vervolledigde het podium.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AP

Deelnemers

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Tot nader order verschijnen ze zondag alle drie aan de start van Vlaanderens Mooiste. Na klassieke overwinningen in de Omloop en de E3 Saxo Bank Classic mocht Van Aert zich de topfavoriet noemen, ware het niet dat hij deze week ziek werd. Het valt af te wachten of hij de Ronde gezond en wel haalt. Bij Jumbo-Visma branden ze in elk geval de ene kaars na de andere, maar hoe dan ook wordt het kort dag om 100 procent aan de start te komen voor onze landgenoot. Met Tiesj Benoot en Christophe Laporte zijn er wel twee waardige schaduwkopmannen die kunnen overnemen.

Mathieu van der Poel mag wel met vertrouwen afzakken naar Antwerpen. De Nederlander werd in Milaan-Sanremo, de eerste koers na zijn rugblessure, meteen derde. Vervolgens won hij een etappe in de Coppi e Bartali en afgelopen woensdag was hij de sterkste in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel is klaar voor de Ronde. En dan is er nog Tadej Pogacar. De Sloveen maakt zijn debuut in Vlaanderens Mooiste. In Dwars door Vlaanderen reed hij zijn eerste kasseienkoers met een tiende plaats als resultaat. Benieuwd wat de tweevoudige Tourwinaar zondag kan.

En wat met Quick.Step-Alpha Vinyl? Met Kasper Asgreen heeft het team van Patrick Lefevere de regerende winnaar in de rangen. De Deen liet in de Strade Bianche en de E3 zien dat hij wel degelijk in vorm verkeert. Voorts is het uitkijken naar de prestaties van Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Kan het duo in dienst van Asgreen wat het duo Benoot-Laporte bij Jumbo-Visma kan in functie van Van Aert?

Daarnaast is er Tom Pidcock. In Dwars door Vlaanderen eindigde de Brit verrassend derde. Meteen ook zijn beste uitslag dit voorjaar. In de Omloop, Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem stelde Pidcock teleur. De wereldkampioen veldrijden lijkt net op tijd zijn beste vorm te pakken te hebben.

Natuurlijk verschijnen er nog een resem buitenlandse toppers aan de start: Matej Mohoric, Dylan van Baarle, Stefan Küng, Alberto Bettiol, Mads Pedersen, Matteo Trentin, Anthony Turgis, Jhonatan Narváez en Gianni Moscon.

Naast Wout van Aert, Tiesj Benoot en Yves Lampaert gaan nog enkele landgenoten maar al te graag de strijd aan: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch.

Volledig scherm Krijgen we een nieuw duel Van Aert-Van der Poel? © BELGA

Laatste 10 winnaars

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Fabian Cancellara (Zwi)

2014: Fabian Cancellara (Zwi)

2015: Alexander Kristoff (Noo)

2016: Peter Sagan (Slo)

2017: Philippe Gilbert (Bel)

2018: Niki Terpstra (Ned)

2019: Alberto Bettiol (Ita)

2020: Mathieu van der Poel (Ned)

2021: Kasper Asgreen (Den)

Recordhouders (3 overwinningen)



Achiel Buysse: (1940, 1941, 1943)

Fiorenzo Magni: (1949, 1950, 1951)

Eric Leman: (1970, 1972, 1973)

Johan Museeuw: (1993, 1995, 1998)

Tom Boonen: (2005, 2006, 2012)

Fabian Cancellara: (2010, 2013, 2014)

Overwinningen per land

69: België

11: Italië, Nederland

4: Zwitserland

3: Frankrijk

2: Duitsland, Denemarken

1: Noorwegen, Slowakije, Verenigd Koninkrijk

