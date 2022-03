Uw gids voor de E3 Saxo Bank Classic: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

WielrennenNa het Italiaanse tweeluik Strade Bianche-Milaan-Sanremo is het tijd voor de ontknoping van het Vlaamse wielervoorjaar. Te beginnen met de E3 Saxo Bank Classic, ook wel ‘de mini-Ronde van Vlaanderen’ genoemd. De zeventien hellingen waaronder het duo Paterberg-Oude Kwaremont en vijf kasseistroken zorgen jaarlijks voor spektakel en een natuurlijke schifting. Ontdek er hier alles over!

Het parcours:

Om 12:15 trekt het peloton zich op gang op de Stasegemsesteenweg in Harelbeke om 203,9 kilometer, zeventien hellingen en vijf kasseistroken later op diezelfde steenweg te finishen. Daarmee is de E3 Saxo Bank Classic nog maar één van de weinige wielerklassiekers met start en aankomst in dezelfde stad.

Door de vele hellingen en kasseistroken kan de E3 op vele plaatsen losbarsten, maar de Taaienberg (650 meter aan 9,5%) op 80 kilometer van de streep is vaak een eerste waardemeter onder de favorieten. De Van Aerts en Asgreens van deze wereld kunnen dan al inschatten of ze de benen hebben om te winnen.

Op ruim 40 kilometer van de finsh opent de finale met het epische duo Paterberg-Oude Kwaremont. Het is voor de renners de eerste afspraak dit wielervoorjaar met beide hellingen. Benieuwd wie er zich kan losscheuren van de rest.

De laatste helling van de dag luistert naar de Tiegemberg. Één kilometer klimmen aan een stijgingspercentage van 5,6. Oliver Naesen loste er in 2017, nadat hij voor de koers tegen zijn ploegmaats zei: “Als je er op de Tiegem wordt afgereden, stop je beter met koersen.” Nadien wachten de renners nog 19 vlakke kilometers tot de finish aan het Forestiersstadion van voetbalclub Racing Club Harelbeke.

Zo verliep het vorig jaar:

Quick.Step-Alpha Vinyl, toen nog Deceuninck-Quick.Step, opende de debatten op de Taaienberg. Zdenek Štybar en Kasper Asgreen staken het vuur aan de lont. Een groepje met onder meer Van Aert, Van der Poel, Stuyven, Lampaert en Sénéchal sprongen mee. Op de Boigneberg, op 65 kilometer van de streep, zag Asgreen zijn kans schoon. De Deen glipte weg, ploegmaten Štybar, Lampaert en Sénéchal hielden de benen stil. Asgreen was vertrokken voor een lange solo.

Aan de voet van de Tiegemberg, de laatste helling van de dag, had de Deense hardrijder nog een halve minuut voorsprong op de achtervolgers waar inmiddels ook het Belgische duo van AG2R, Naesen en Van Avermaet, was bij aangesloten. Op de Tiegemberg dropte eerst Van Aert een bommetje, maar onze landgenoot moest passen op een nog stevigere demarrage van Van der Poel. De Nederlander ging samen met Štybar, Sénéchal, Van Avermaet, Naesen en Van Baarle op zoek naar Asgreen. Op een goede 10 kilometer van de finish werd de Deen gegrepen.

Op naar een sprint met zeven denk je dan. Tot andermaal Asgreen er alleen vandoor ging. Hoe sterk was die? Dit keer kwamen de achtervolgers niet meer terug en mocht de Deen zegevieren op de Stasegemsesteenweg. Zijn ploegmaat Sénéchal werd tweede, Van der Poel derde.

Deelnemers:

De winnaar van vorig jaar Kasper Asgreen staat ook deze editie weer aan de start. Net als zijn ploeg Quick.Step-Alpha Vinyl stelde de Deen wat teleur in de Omloop, maar met een derde plaats in de Strade Bianche en een goede tijdrit in Tirreno-Adriatico lijkt Asgreen klaar voor de weken van de waarheid op Vlaamse bodem. De Deen paste voor Milaan-Sanremo om in topvorm te zijn de komende periode. Ook de runner-up van de vorige editie Florian Sénéchal verschijnt aan de start. Wie weet kan de Fransman wel wat Asgreen vorig jaar deed.

Die andere renner op het podium vorig jaar, Mathieu van der Poel, zal vrijdag niet te bewonderen zijn op Vlaamse wegen. De Nederlander bereidt zich met de Italiaanse rittenkoers Settimana Coppi-Bartali voor op zijn grote doelen Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix.

Natuurlijk is het ook weer uitkijken naar Wout van Aert. Na zijn overwinning in de Omloop aast onze landgenoot op zijn tweede klassieke overwinning dit voorjaar. Dat Van Aert in vorm is bewees hij in Parijs-Nice en Milaan-Sanremo. Bovendien kan de Belgische kampioen opnieuw rekenen op Tiesj Benoot. De Gentenaar kwam zwaar ten val in de Strade Bianche en moest daardoor passen voor Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Het is dan ook afwachten hoe het gesteld is met de vorm van Benoot na enkele weken afwezigheid.

Voorts zijn we benieuwd naar andere landgenoten zoals Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. Een viertal dat net als Tiesj Benoot op zoek is naar een eerste overwinning in 2022.

Naast Asgreen en Sénéchal komen er nog resem buitenlandse toppers aan de start: Matej Mohoric, Gianni Moscon, Michael Valgren, Dylan van Baarle, Jhonatan Narváez, Alexander Kristoff, Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen en Anthony Turgis.

BEKIJK OOK. De favorieten voor de E3 Saxo Bank Classic

Hellingen en kasseistroken:

Kasseistrook 1: Beaucamestraat - 1,2 km (op 177 km van finish)

Helling 1: Kattenberg - 0,7 km aan 6% gemiddeld (op 175 km van finish)

Kasseistrook 2: Holleweg - 1,5 km (op 174 km van finish)

Kasseistrook 3: Paddestraat - 2,5 km (op 163 km van finish)

Helling 2: La Houppe - 1,9 km aan 4,8% gemiddeld (op 118 km van finish)

Helling 3: Kanarieberg - 1 km aan 7,7% gemiddeld (op 111 km van finish)

Helling 4: Oude Kruisberg - 0,8 km aan 5,3% gemiddeld (op 101 km van finish)

Helling 5: Knokteberg - 1,2 km aan 7% gemiddeld (op 94 km van finish)

Helling 6: Hotond - 1,2 km aan 4% gemiddeld (op 90 km van finish)

Helling 7: Kortekeer - 1,2 km aan 6,4% gemiddeld (op 84 km van finish)

Helling 8: Taaienberg - 0,6 km aan 9,5% gemiddeld (op 80 km van finish)

Helling 9: Berg Ter Stene - 1,3 km aan 5,2% gemiddeld (op 71 km van finish)

Helling 10: Boigneberg - 1 km aan 5,2% gemiddeld (op 65 km van finish)

Helling 11: Eikenberg - 1,2 km aan 6,2% gemiddeld (op 61,4 km van finish)

Helling 12: Stationsberg - 0,7 km aan 3,2% gemiddeld (op 57 km van finish)

Kasseistrook 4: Mariaborrestraat - 2,4 km (op 56 km van finish)

Helling 13: Kapelberg - 0,7 km aan 7,1% gemiddeld (op 46 km van finish)

Helling 14: Paterberg - 0,4 km aan 12,9% gemiddeld (op 42 km van finish)

Helling 15: Oude Kwaremont - 2,2 km aan 4% gemiddeld (op 38 km van finish)

Helling 16: Karnemelkbeekstraat - 1,5 km aan 4,9% gemiddeld (op 30 km van finish)

Kasseistrook 5: Varentstraat - 2 km (op 24 km van finish)

Helling 17: Tiegemberg - 1 km aan 5,6% gemiddeld (op 19 km van finish)

Laatste 10 winnaars:

2011: Fabian Cancellara (Zwi)

2012: Tom Boonen (Bel)

2013: Fabian Cancellara (Zwi)

2014: Peter Sagan (Slo)

2015: Geraint Thomas (Eng)

2016: Michal Kwiatkowski (Pol)

2017: Greg Van Avermaet (Bel)

2018: Niki Terpstra (Ned)

2019: Zdeněk Štybar (Tsj)

2020: Niet verreden

2021: Kasper Asgreen (Den)

Recordhouder (5 overwinningen):

Tom Boonen: 2004, 2005, 2006, 2007, 2012

Overwinningen per land:

39: België

6: Nederland

4: Italië

3: Zwitserland

2: Denemarken, Duitsland

1: Australië, Noorwegen, Polen, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Slowakije, Tsjechië

