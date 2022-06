Uw gids voor de Baloise Belgium Tour: wie doet mee en waar passeert de koers?

WielrennenArnaud De Lie, Thibau Nys, Jasper Philipsen, Tim Wellens. Veel schoon volk in de Baloise Belgium Tour. Waar mogen we ons aan verwachten? Wie zijn de favorieten en passeert de koers ook aan uw voordeur? Ontdek het allemaal in deze gids.

Parcours

De Baloise Belgium Tour begint morgen met een eerste rit in lijn van Merelbeke naar Maarkedal. Onderweg naar het lokale rondje van 20,4 kilometer in Maarkedal moet het peloton over onder meer de Leberg, Berendries en Tenbosse. In het slot volgen dan vier ronden in en rond Maarkedal met telkens drie beklimmingen: Berg Ten Houte, Ellestraat en Fortstraat. De start in Merelbeke wordt om 13u30 gegeven, de aankomst in Maarkedal staat rond 17u15 op het programma.

Klik HIER om te zien wanneer de renners waar passeren

Volledig scherm Baloise Belgium Tour © Baloise Belgium Tour

In de tweede rit gaat het van Beveren naar Knokke langs de grens met Zeeland. Ook dan krijgen we in het slot twee rondjes (19,2 kilometer) op een plaatselijke circuit. De rit start om 13u05 in Beveren en komt rond 17u aan op de Wandelaar in Knokke-Heist. Daar volgt meer dan waarschijnlijk de eerste massasprint van deze Baloise Belgium Tour.

Klik HIER om te zien wanneer de renners waar passeren

Volledig scherm Baloise Belgium Tour © Baloise Belgium Tour

Op dag drie is het tijdrijden geblazen in Scherpenheuvel-Zichem. De tijdrit van iets meer dan 11 kilometer is overwegend vlak, maar niet rechttoe rechtaan. Vooral naar het slot toe wordt het technischer met flink wat bochtenwerk. De aankomst ligt vlakbij de Norbertijnenabdij in Averbode.

Klik HIER om te zien wanneer de renners waar passeren

Volledig scherm Baloise Belgium Tour © Baloise Belgium Tour

Vorig jaar was de Ardennenrit in Hamoir nog een relatieve maat voor niets. Veel verschillen vielen er niet en het was zowaar Caleb Ewan die de zege pakte in een spurt van een uitgedund peloton. Dit jaar wordt in een grote lus rond Durbuy gekoerst en moet alles anders zijn in wat het zwaartepunt van de 91ste Ronde van België moet worden. Vooral de Mur de Durbuy dient als scherprechter. Na 1,2 kilometer klimmen aan gemiddeld 6,2 procent ligt de streep, de helling zit vier keer in het parcours. Wie de Baloise Belgium Tour wil winnen, is zaterdag tussen 12u40 en 17u maar beter op de afspraak.

Klik HIER om te zien wanneer de renners waar passeren

Volledig scherm Baloise Belgium Tour © Baloise Belgium Tour

Het slotakkoord van de Ronde van België is er een met een Limburgse noot. Tussen Gingelom en Beringen liggen nog 182 relatie vlakke kilometers. Er is onder meer een passage door Ham, waar Jasper Philipsen woont. Aan het eind zal het woord ook aan de sprinters zijn. Op 850m van de streep ligt nog een rotonde, daarna is het nog één keer knallen naar de meet op de Koolmijnlaan.

Klik HIER om te zien wanneer de renners waar passeren

Volledig scherm Baloise Belgium Tour © Baloise Belgium Tour

Ritoverzicht

Rit 1: woensdag 15 juni: Merelbeke - Maarkedal: 165 kilometer (Vlaamse Ardennenrit)

Rit 2: donderdag 16 juni: Beveren - Knokke-Heist: 175,6 kilometer (vlakke rit)

Rit 3: vrijdag 17 juni: Scherpenheuvel-Zichem - Averbode: 11,8 kilometer (tijdrit)

Rit 4: zaterdag 18 juni: Durbuy - Durbuy: 172,3 kilometer (Ardennenrit)

Rit 5: zondag 19 juni: Gingelom -Beringen: 182,1 kilometer (vlakke rit)

Zo ging het vorig jaar

Na een jaar pauze door corona pikte de Baloise Belgium Tour in 2021 de draad weer op waar ze in 2019 werd neergelegd: met een eindzege van Remco Evenepoel. Een kleine maand na zijn opgave in de Giro zette hij de Ronde van België meteen naar zijn hand in de openingsetappe. Evenepoel reed op weg naar Maarkedal als enige naar Gianni Marchand en latere ritwinnaar Robbe Ghys. Eén dag later maakte hij de strijd om het eindklassement helemaal dood met een ritzege in de tijdrit naar Knokke-Heist. Toen lag ook al het eindpodium vast: Yves Lampaert en Gianni Marchand verdwenen in de laatste drie ritten niet meer uit de top drie. Verder waren er nog sprintzeges voor Caleb Ewan in Scherpenheuvel en Hamoir, Mark Cavendish won de slotrit in Beringen.

Volledig scherm © BELGA

Deelnemers

Het is de Giro of de Tour niet, maar de Baloise Belgium Tour mag zich de komende dagen opmaken voor een flink gestoffeerd deelnemersveld. Quick-Step Alpha Vinyl moet het dan wel zonder titelverdediger Remco Evenepoel doen - hij zit in de Ronde van Zwitserland -, maar met Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Florian Sénéchal zijn er mooie alternatieven. Lotto-Soudal vaardigt met Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Tim Wellens ook een sterke équipe uit.

Jakobsen en De Lie zullen in de massasprints mannen als Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Sam Bennett, Gerben Thijssen, Max Walscheid, Alberto Dainese en Hugo Hofstetter tegenkomen. Verder is het uitkijken naar Thibau Nys die met Baloise - Trek Lions in stelling komt. Ook andere veldrijders als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck komen ind eze Baloise Belgium Tour in actie.

Welke renners moeten we tot slot in de gaten houden voor de eindzege? Dan kijken we in eerste instantie naar mannen met gabarit die het niet onaardig doen tegen de klok en een Ardennenhelling overkunnen. Tim Wellens, Victor Campenaerts, Mads Pedersen, Yves Lampaert, Quinten Hermans, Nils Eekhoff, Mauro Schmid en Connor Swift springen in dat opzicht in het oog.

Volledig scherm Tim Wellens. © Photo News

Laatste 10 winnaars

2021: Remco Evenepoel (Bel)

2020: niet verreden

2019: Remco Evenepoel (Bel)

2018: Jens Keukeleire (Bel)

2017: Jens Keukeleire (Bel)

2016: Dries Devenyns (Bel)

2015: Greg Van Avermaet (Bel)

2014: Tony Martin (Dui)

2013: Tony Martin (Dui)

2012: Tony Martin (Dui)

Volledig scherm Jens Keukeleire won de Baloise Belgium Tour in 2017 en 2018. © BELGA

Recordhouder (3 overwinningen)

Tony Martin (Dui): 2012, 2013, 2014

Overwinningen per land

69: België

8: Nederland

4: Frankrijk

3: Duitsland

2: Italië

1: Australië, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Rusland

Volledig scherm Tony Martin. © BELGA