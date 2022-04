Uw gids voor de Amstel Gold Race: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

Amstel Gold RaceNormaliter staat een week na de Ronde van Vlaanderen Parijs-Roubaix op het programma, maar door de Franse presidentsverkiezingen wordt de kasseiklassieker bij uitstek pas volgende week zondag verreden. Toch is er een waardig alternatief: de Amstel Gold Race. In en rond Valkenburg moeten de renners maar liefst 33 pittige hellingen bedwingen. Met de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg als absolute scherprechters in de finale. Ontdek er hier alles over!

Het parcours

Om 10.26 uur trekt het peloton zich op gang in Maastricht om 254,1 kilometer verder omstreeks 17 uur te finishen in Terblijt, een gehucht van Valkenburg. Onderweg wachten de renners 33 pittige hellingen in Zuid-Limburg.

De finale barst los op 51 kilometer van de finish, al hebben de renners dan wel al onder meer twee passages over de Cauberg en de Geulhemmerberg achter de rug. In minder dan tien kilometer moet het peloton over de Gulperbergweg, Kruisberg en Eyserbosweg. Dat zijn drie geen al te lange klimmetjes, maar de maximale stijgingspercentages gaan telkens wel in de dubbele cijfers.

Op 24 kilometer van de streep vatten de renners voor het laatst de Cauberg aan. 800 meter klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 met een piek tot 12,8%. Als dat nog niet eerder gebeurd is, wordt hier het kaf van het koren gescheiden. Al leent de Geulhemmerberg op negentien kilometer van de aankomst zich daar ook toe. De laatste verschillen kunnen gemaakt worden op de Bemelerberg. Met 4,4% gedurende 1 kilometer is die helling meer een loper. Na de top moeten de renners nog zeven kilometer afleggen richting finish.

Hellingen

Helling 1: Slingerberg - 1 km aan 5,3% gemiddeld (op 245 km van finish)

Helling 2: Adsteeg - 1 km aan 2,3% gemiddeld (op 240 km van finish)

Helling 3: Lange Raarberg - 1,4 km aan 3,8% gemiddeld (op 232 km van finish)

Helling 4: Bergseweg - 2,5 km aan 3,3% gemiddeld (op 216 km van finish)

Helling 5: Sibbergrubbe - 1,8 km aan 4% gemiddeld (op 205 km van finish)

Helling 6: Cauberg - 0,8 km aan 6,6% gemiddeld (op 200 km van finish)

Helling 7: Geulhemmerberg - 0,7 km aan 6,6% gemiddeld (op 196 km van finish)

Helling 8: Wolfsberg - 0,9 km aan 3,4% gemiddeld (op 178 km van finish)

Helling 9: Loorberg - 1,4 km aan 5,3% gemiddeld (op 175 km van finish)

Helling 10: Schweibergerweg - 2,3 km aan 4,6% gemiddeld (op 163 km van finish)

Helling 11: Camerig - 3,7 km aan 4,2% gemiddeld (op 155 km van finish)

Helling 12: Drielandenpunt - 3 km aan 3,8% gemiddeld (op 143 km van finish)

Helling 13: Gemmenich - 0,9 km aan 6% gemiddeld (op 140 km van finish)

Helling 14: Vijlenerbos - 1,4 km aan 5,5% gemiddeld (op 133 km van finish)

Helling 15: Erperheide - 2,4 km aan 4,7% gemiddeld (op 128 km van finish)

Helling 16: Gulperbergweg - 0,5 km aan 9,8% gemiddeld (op 119 km van finish)

Helling 17: Plettenberg - 1 km aan 3,5% gemiddeld (op 115 km van finish)

Helling 18: Eyserweg - 2 km aan 4,6% gemiddeld (op 113 km van finish)

Helling 19: St. Remigiusstraat - 1,4 km aan 5,2% gemiddeld (op 109 km van finish)

Helling 20: Vrakelberg - 0,5 km aan 7,6% gemiddeld (op 104 km van finish)

Helling 21: Sibbergrubbe - 1,8 km aan 4% gemiddeld (op 96 km van finish)

Helling 22: Cauberg - 0,8 km aan 6,6% gemiddeld (op 91 km van finish)

Helling 23: Geulhemmerberg - 6,6 km aan 6,4% gemiddeld (op 87 km van finish)

Helling 24: Bemelerberg - 1 km aan 4,4% gemiddeld (op 74 km van finish)

Helling 25: Loorberg - 1,4 km aan 5,3% gemiddeld (op 59 km van finish)

Helling 26: Gulperbergweg - 0,5 km aan 9,8% gemiddeld (op 51 km van finish)

Helling 27: Kruisberg - 0,7 km aan 7,3% gemiddeld (op 44 km van finish)

Helling 28: Eyserbosweg - 1,1 km aan 7,6% gemiddeld (op 42 km van finish)

Helling 29: Fromberg - 1,7 km aan 3,8% gemiddeld (op 38 km van finish)

Helling 30: Keutenberg - 1,6 km aan 5,2% gemiddeld (op 34 km van finish)

Helling 31: Cauberg - 0,8 km aan 6,6% gemiddeld (op 24 km van finish)

Helling 32: Geulhemmerberg - 0,7 km aan 6,6% gemiddeld (op 19 km van finish)

Helling 33: Bemelerberg - 1 km aan 4,4% gemiddeld (op 7 km van finish)

Zo verliep het vorig jaar

Vorig jaar kregen we een aangepaste editie van de Amstel Gold Race. De renners moesten een plaatselijk parcours van zeventien kilometer dertien keer afleggen. In en rond Valkenburg stonden er met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg drie hellingen per ronde op het programma. Alleen in de laatste lus werd de Cauberg geschrapt.

Bij de laatste passage over de Cauberg, op zo’n twintig kilometer van de streep, ontstond er onder impuls van Van Aert een elitegroepje. Alleen Pidcock, Kwiatkowski, Carapaz, Valverde, Schachmann en Matthews hadden een reactie in huis op de versnelling van onze landgenoot. Met nog acht kilometer te gaan, waagde Pidcock zijn kans. Schachmann en een uitstekende Van Aert volgden in zijn zog.

Het drietal vatte de slotkilometers aan. Schachmann trok liever niet met het duo Pidcock-Van Aert naar de streep en de Duitser probeerde het met een late uitval, maar de Brit en onze landgenoot lieten zich niet verrassen. Op naar een sprint met drie. Van Aert begon als eerste, maar Pidcock kwam nog naast de renner van Jumbo-Visma. Het verschil bedroeg niet meer dan een paar millimeter. De finishfoto wees uiteindelijk Van Aert aan als winnaar.

Deelnemers

Wout van Aert zal zich zondag niet opvolgen op de erelijst. De Belgische kampioen miste vorig weekend de Ronde van Vlaanderen door een coronabesmetting. Ook voor de Amstel Gold Race moet Van Aert passen. De nummer twee van vorig jaar, Tom Pidcock, zakt wel af naar Zuid-Limburg. Wie ook deelneemt, is Mathieu van der Poel. De winnaar van Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen barst van het vertrouwen en wil, na 2019, voor de tweede keer de Amstel Gold Race op zijn palmares schrijven. Een wedstrijd die voor een Nederlander altijd iets meer betekent. Hij is dan ook dé topfavoriet.

INEOS Grenadiers verschijnt met een mooie ploeg aan de start in Maastricht. Naast Tom Pidcock doen ook Ethan Hayter, Jhonatan Narváez, Dylan Van Baarle en Michal Kwiatkowski een gooi naar de overwinning. Vooral Van Baarle en Narváez toonden al hun goede vorm dit voorjaar. De Nederlander werd in Vlaanderens Mooiste nog tweede.

Voorts is het uitkijken naar Quick.Step-Alpha Vinyl. De ploeg van Patrick Lefevere heeft haar deel van de pech al gehad dit voorjaar en wil eens scoren in een grote klassieker. Florian Sénéchal en Kasper Asgreen moeten daarvoor zorgen.

Andere buitenlandse toppers luisteren naar de namen: Christophe Laporte, Tom Dumoulin, Matej Mohoric, Michael Valgren, Alex Aranburu, Stefan Küng, Michael Matthews, Matteo Trentin en Anthony Turgis.

Er verschijnen ook een resem Belgen aan de start: Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet.

Laatste 10 winnaars

2011: Philippe Gilbert (Bel)

2012: Enrico Gasparotto (Ita)

2013: Roman Kreuziger (Tsj)

2014: Philippe Gilbert (Bel)

2015: Michal Kwiatkowski (Pol)

2016: Enrico Gasparotto (Ita)

2017: Philippe Gilbert (Bel)

2018: Michael Valgren (Den)

2019: Mathieu van der Poel (Ned)

2020: Niet verreden

2021: Wout van Aert (Bel)

Recordhouder (5 overwinningen)

Jan Raas: 1977, 1978, 1979, 1980, 1982

Overwinningen per land

18: Nederland

14: België

7: Italië

3: Duitsland, Zwitserland

2: Frankrijk, Denemarken

1: Australië, Kazachstan, Luxemburg, Polen, Rusland, Tsjechië

