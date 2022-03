Uppercut voor Quick.Step: Tim Declercq maakt officieel kruis over Vlaams-klassiek voorjaar

Tim Declercq mag vrijdag rustig opnieuw beginnen te trainen. Na de Saudi Tour, waarin hij knap vierde werd, testte de 32-jarige werkmier van Quick.Step-Alpha Vinyl en viervoudige laureaat van onze Kristallen Zweetdruppel positief op Covid en kreeg hij als gevolg daarvan af te rekenen met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Daardoor moest hij twee weken volstrekte rust in acht nemen. “In totaal zal ik zeventien dagen niet hebben gefietst. Dat is bijna even lang als mijn traditionele winterbreak”, aldus Declercq.

Koersen in het klassieke voorjaar zit er volgens hem niet meer in. “Als je weet hoelang het duurt om terug op te bouwen naar het hoge niveau van het internationale wielrennen, wordt dat moeilijk. Voor alle duidelijkheid: ik ben volledig hersteld, heb nergens meer last van. En ik kan dus weer voluit aan de slag. Afhankelijk van mijn conditieverloop is er misschien een heel heel heel minieme kans dat ik alsnog Parijs-Roubaix haal. Omdat die wedstrijd dit jaar uitzonderlijk een week later wordt georganiseerd. Maar dat zal dan eerder met een minipiekje zijn. Het is maar de vraag of ik op 70 à 80 procent de selectie haal, sowieso een heel moeilijke opgave in onze ploeg. Het belangrijkste is dat ik opnieuw oké ben en kan opbouwen naar het tweede deel van het seizoen. Naar de Tour, hoop ik. Dat wordt nu mijn nieuwe hoofddoel.”