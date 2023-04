Underdogs boven in Brabantse Pijl: Godon wint van Healy na beklijvend sprintje in Overijse

Godon: “Mijn mooiste overwinning, kijk eens naar deze erelijst...”

“Aanvankelijk had ik het moeilijk om goed te recupereren, maar dat beterde naarmate de finale vorderde. Of ik zeker was dat ik Healy zou kloppen in de sprint? Neen, dat ben je nooit in een sprint met twee. Ik heb gewoon alles gegeven. Fantastisch dat Benoît (Cosnefroy,red.) ook op het podium staat. Dat maken we als ploeg niet alle dagen mee. Dit is een belangrijk resultaat voor ons, want we hebben veel pech gehad in de kasseiklassiekers.”