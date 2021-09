Ullrich blinkt weer na moeilijke periode en fietst met Armstrong: “Ik was er even erg aan toe als Pantani”

WielrennenRond de eeuwwisseling deden ze elkaar de duvel aan in de Ronde van Frankrijk, maar vandaag zijn voormalig renners Lance Armstrong (50) en Jan Ullrich (47) twee handen op één buik. Ze maakten samen een fietstocht op Mallorca en gingen graag met elkaar op de foto. Bovendien lijkt Ullrich na een moeilijke periode aan de beterhand te zijn. “Ik had hulp nodig en die heb ik nu gekregen.”

Maar liefst vier keer stonden Lance Armstrong en Jan Ullrich samen op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk. In 2000, 2001 en 2003 strandde Ullrich telkens in het zog van z'n Amerikaanse concurrent, in 2005 werd de Duitser derde. Armstrong verloor na een dopingschandaal al z'n eindzeges, maar ook Ullrich moest z’n derde plaats van 2005 afgeven wegens z'n betrokkenheid in de zaak-Fuentes.

Terwijl Armstrong in de nasleep van de dopingperikelen verbannen werd uit het wielrennen, geraakte Ullrich van het juiste pad. De Duitser kampte met depressies en verslavingen en kwam enkele keren negatief in het nieuws. Zo mishandelde hij in 2018 in een hotelkamer in Frankfurt-am-Main een prostituee en greep hij een maand later een restaurantmedewerker bij de keel op de luchthaven van Hamburg.

Volledig scherm Armstrong en Ullrich tijdens de Tour van 2005. © REUTERS

Even erg als Pantani

Maar kijk, nu lijkt Ullrich er dan toch bovenop gekomen. Op een fietskamp op Mallorca - georganiseerd door ‘The Move’, de podcast van Armstrong - maakte Ullrich een tochtje met Armstrong en die andere ex-renner, George Hincapie. “Onmogelijk om te beschrijven wat het voor mij en miljoenen anderen betekent om deze man weer gezond te zien”, schrijft Armstrong bij een foto met Ullrich. “Ik ben zo trots, kampioen. Weet dat ik veel van je hou en dat ik er altijd voor je zal zijn.” Ook Tom Boonen wist de hereniging van de twee voormalige rivalen overigens wel te appreciëren. Onze landgenoot reageerde onder de Instagram-post met twee applaudisserende handen.

Naast de fietstocht was Ullrich ook te gast in de podcast, samen met Hincapie, Armstrong en Johan Bruyneel. De Duitser deed er z’n verhaal over de voorbije periode. “Drie jaar geleden had ik grote problemen”, klonk het. “En toen kwam Lance me bezoeken, waarmee ik heel blij was. Ik was er even erg aan toe als Marco Pantani en was bijna dood. Nu ben ik heel gelukkig.”

De nieuwe levensstijl van Ullrich is ook fysiek zichtbaar - hij oogt opnieuw scherp. “Ik train elke dag”, vertelde hij erover. “Ik drink water en ben drie jaar geleden gekapt met alcohol en drugs. Ik leef gezond, mijn vriendin kookt ook erg gezond voor mij. Dat alles zorgt ervoor dat ik een goeie gezondheid heb en me goed voel. Ik ben niet alleen - dat is heel belangrijk. Ik had hulp nodig en die heb ik nu gekregen.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.