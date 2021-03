Uitzinnige taferelen ten huize Vansevenant bij winst Mauri: “Ik ga moeten blèten”

Strade Bianche Van Aert tevreden met vierde plaats in ‘zijn’ Strade Bianche: “Nog iets beter worden en dan gaan we een mooi klassiek seizoen tegemoet”

6 maart Derde in 2018, derde in 2019, eerste in 2020 en nu met een vierde plaats voor het eerst eens (nipt) naast het podium. Toch was Wout van Aert opnieuw op de afspraak in ‘zijn’ Strade Bianche. “Ik was in de finale net niet goed genoeg, de versnelling zat er nog niet echt in”, zei Van Aert voor de VTM-micro. “De inhoud is er, maar ik mis na mijn stage nog een beetje scherpte.”