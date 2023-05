UITSLAGEN. Jay Vine verliest meer dan 11 minuten, Geraint Thomas behoudt roze

KIJK. Remco Evenepoel niet tevreden na nipte tijdritze­ge: “Dit is niet het beste resultaat, ik ben veel te snel gestart”

Remco Evenepoel won ook de tweede tijdrit in de Giro én veroverde de roze trui. Al was zijn tijdswinst op de andere klassementsmannen beperkt. “Dit is niet het beste resultaat, mijn tweede deel was heel slecht”, klonk het na afloop.