UITSLAG. Evenepoel ‘slechts’ tiende in de daguitslag, Skjelmose opnieuw leider

KIJK. Evenepoel “niet ontevreden” met comeback: “Maar ik kon nog niet door de muur gaan”

Remco Evenepoel (23) heeft duidelijk niet stilgezeten na zijn corona-opgave in de Giro. Onze landgenoot moest in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland enkel een sterke Stefan Küng met zes tellen voor zich dulden. “Ik denk dat het een goede start is voor het verdere verloop van de week.”