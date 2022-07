Uitdagers gezocht: wie kan Wout van Aert bedreigen in strijd om groene trui?

Tour de FranceDe Tour is amper drie dagen ver en het lijkt dat Wout van Aert al freewheelend de groene trui zal winnen. Zijn snelste rivalen hebben of geen interesse, of te weinig punten. Wil de strijd om het puntenklassement nog spannend worden, moet snel een uitdager opstaan. Van good old Peter Sagan zal het allicht niet meer komen.

Fabio Jakobsen: 17 punten achter Van Aert

Ploegbaas Patrick Lefevere noemde het een proces van Polen tot Nyborg. Fabio Jakobsen verwoordde het als een sprookje: “Deze eerste zege in de Tour is waarom ik de voorbije twee jaar zo hard heb gewerkt om terug te keren na die val in de Ronde van Polen. De cirkel is rond. Ik ben enorm blij. Twee jaar geleden zou ik mijn vreugde van de daken hebben geschreeuwd, maar mijn recente geschiedenis heeft mij meer nederig gemaakt. Als het tegenzit, zal je mij niet meer horen vloeken of kwaad worden.”

Toch was Jakobsen vierentwintig uur later danig gefrustreerd. In de laatste bocht geraakte hij zijn lead-out kwijt, waardoor hij ingesloten werd en nooit echt tot sprinten kwam. Geen tweede ritzege op rij. Het duurde lang voor de Nederlander was afgekoeld in de bus van Quick.Step en weer naar buiten kwam om zijn relaas te doen. “Deels was het mijn eigen fout. Florian (Sénéchal, red.) had misschien wat meer aan de rechterkant kunnen blijven en Michael zei dat hij na de bocht had moeten kijken of ik er nog was. Boos ben ik echter niet. Florian is mijn maat, Michael is mijn maat en de volgende keer zullen we het beter doen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Omdat Wout van Aert het geel draagt, mocht Jakobsen zondagochtend de groene trui aantrekken. Die eer zal ook dinsdag in Duinkerke voor hem weggelegd zijn, want in het puntenklassement blijft hij de dichtste belager van Van Aert. Is groen een doel? Lefevere blaast warm en koud: “We zijn niet de Tour afgezakt om het groen te winnen, wel om met Fabio minstens één sprintzege te pakken. Het groen? Natuurlijk wil Fabio die trui graag eens dragen.”

Het is daarom dat Jakobsen zich ook al twee keer mengde in de tussensprints en punten sprokkelde. Al was dat zondag een pak minder gretig dan zaterdag. “Fabio zal zich blijven mengen in de tussensprints, maar zonder veel energie te verspillen, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Volgende week krijgen we een paar lastige ritten, waarin Wout zal overleven en Fabio niet. Ook de tussensprints liggen in die ritten vaak net na een helling. Dan is het voor Fabio moeilijk om Van Aert te kloppen.”

Quick.Step wil in de eerste plaats ritzeges winnen en met Jakobsen heeft het misschien wel de snelste zoniet de krachtigste sprinter van het Tour-peloton in de rangen. “Wout is een sterke sprinter, maar qua pure snelheid heeft Fabio nog dat tikkeltje meer. Hij kan in de laatste vijftig meter nog een fietslengte goedmaken”, doelt Peeters op de sprint van zaterdag, waarin Jakobsen leek ingesloten te zitten, maar in extremis als een duivel uit een doosje de andere sprinters - inclusief Van Aert - voorbij zoefde.

Volledig scherm © Photo News

Dylan Groenewegen: 47 punten achter Van Aert

Is Dylan Groenewegen een concurrent in de strijd voor de groene trui? Het valt te denken van niet. Zelfs al won de Nederlander zondag de massasprint in Sønderborg. Sprinten kan Groenewegen nog wel. Het was zijn vijfde ritzege in de Tour en zijn zesde overwinning dit jaar.

Maar om in Parijs in het groen te staan, moet je ook de bergen over. En dat is niet waar Groenewegen in uitblinkt. Dat bleek vorige maand nog in het Critérium du Dauphiné. Groenewegen werd er uit de wielen gereden zodra het maar een beetje bergop ging. Het werd zo erg dat luidop vragen werden gesteld over zijn selectie voor de Tour. Groenewegen werd in allerijl nog uit de Dauphiné gehaald, op het laatst werd de Ronde van Slovenië aan zijn programma toegevoegd, waar hij dan toch een etappe won.

Zijn overwinning zondag was de grote terugkeer van Groenewegen naar de Tour, na het horrorincident twee jaar geleden in de Ronde van Polen, waar hij Fabio Jakobsen over de vangrails deed belanden. Groenewegen: “Deze overwinning betekent veel voor me. Er valt heel veel van me af.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Caleb Ewan: 70 punten achter Van Aert

Ja hoor, Caleb Ewan doet mee in deze Tour. In de uitslagen van de massasprints is de Australiër nog niet te zien, maar op basis van de Engelse vloektermen in de bus van Lotto-Soudal valt zijn aanwezigheid niet te ontkennen. Twee dagen op rij miste Ewan zijn sprint. Zaterdag door een stukgereden derailleur, dat excuus kon hij zondag niet inroepen. Ewan werd moederziel alleen verloren gereden in de hectiek. Wat moet hij Jasper De Buyst al hebben gemist. “Door omstandigheden hebben we in de Tour geen ploeg om een lead-out te doen, dus vraag ik de jongens om mij af te zetten in de slotkilometer. Dat lukt prima, maar nadien loopt het mis. Mijn vorm is goed, ik heb gewoon wat meer geluk nodig.”

Ewan wou in deze Tour snel een rit winnen en zich zo ook manifesteren voor groen. “Dat was zaterdagochtend nog het doel, maar ik denk niet dat ik nu nog meespeel in het puntenklassement”, gooit Ewan de handdoek, ondanks hij wel steeds punten pakt in de tussensprints. “De achterstand op Wout van Aert is heel groot. Van Aert zal in de lastige ritten veel meer punten kunnen scoren dan Ewan en de andere sprinters”, beseft ook ploegleider Allan Davis.

Volledig scherm © BELGA

Jasper Philipsen: 71 punten achter Van Aert

Zaterdag had Jasper Philipsen geen zin om zijn leven te riskeren. Hij geraakte ingesloten, sprintte nooit mee en eindigde gefrustreerd vijfde.

Zondag toonde Philipsen meer grinta. Op 3,3 kilometer van de streep leek de vijfkoppige sprinttrein van Alpecin - Deceuninck onder leiding van Mathieu van der Poel zelfs even de lead-out van Quick.Step af te troeven. Van der Poel reed 1,1 kilometer snoeihard op kop met heel het peloton in zijn spoor. Toen hij afzwaaide, waren de benen van twee andere ploegmaten echter ook afgesneden, waardoor Philipsen en zijn loods Alexander Krieger in de laatste twee kilometer alleen overbleven. “Voor de show was dat mooi, maar voor mijn sprint niet geweldig. De timing was veel te vroeg", reageerde Philipsen teleurgesteld over de lead-out. “Chapeau dat Mathieu mij zo hard komt helpen, maar zelfs hij kan zo’n inspanning niet oneindig lang volhouden.”

Krieger en Philipsen probeerden dan in het wiel een goeie positie te vinden, maar werden genekt door de laatste bocht. “We hadden die laatste bocht niet zo scherp verwacht en verloren wat plaatsen”, aldus Krieger.

Volledig scherm © BELGA

Philipsen wou een nieuwe gemiste sprint vermijden en begon dan maar op 330 meter van de streep te sprinten. “Toen ik aanzette, zat Wout nog te freewheelen in het wiel van Laporte. Het was tegen beter weten in, maar ik had geen andere optie. Uiteindelijk kom ik nog dicht. Het bewijst dat ik zeker de benen heb om een Tour-sprint te winnen, alleen zit het mij nog niet mee”, aldus Philipsen.

Ook ploegleider Christoph Roodhooft ziet een stijgende lijn: “Als we zo blijven proberen de sprint naar ons hand te zetten, zal het wel eens langs onze kant vallen. Misschien hadden we te weinig mankracht in de slotkilometer.”

Aan de vermoeidheid kan dat gemis aan mankracht niet te wijten zijn. Alpecin-Deceuninck mengt zich immers niet in de tussensprints. “Wij hebben met Jasper maar één doel en dat is een massasprint winnen. Aangezien de groene trui niet ons hoofddoel is, heeft het ook geen zin om energie te verspelen in de tussensprints. Bovendien is de Tour zo al hectisch genoeg. Eén doel per dag is voldoende", zegt Roodhooft, die zijn these staaft met een logische statistiek. “Er is maar één groene trui te winnen en zijn er zeven à acht mogelijke massasprints. De kans dat we een rit kunnen winnen na een massasprint is dus veel groter dan dat we de groene trui kunnen winnen.”

Volledig scherm © BELGA

Mads Pedersen: 72 punten achter Van Aert

De thuisrijder mikte tijdens de driedaagse door eigen gouw op ritwinst en geel, maar blijft achter met niks. Zaterdag moest zijn loods Jasper Stuyven te vroeg aanzetten, waardoor Pedersen te snel in de wind kwam. Zondag kwam Pedersen niet in het stuk voor. Dat geldt ook voor de tussensprints, waar Pedersen bewust niet aan mee doet. “Het groen pak je door ritten te winnen en niet door onderweg een paar puntjes te sprokkelen. We proberen eerste een sprint te winnen. Stel dat het lukt, doet Mads automatisch mee voor groen. Zeker omdat ook Van Aert eens een sprint kan missen door pech”, aldus ploegleider Steven de Jongh.

Volledig scherm © BELGA

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.