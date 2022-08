Uijtdebroeks wint ook op La Toussuire en grijpt nu wél de macht in de Ronde van de Toekomst: “Een korte maar erg intense dag”

WielrennenCian Uijtdebroeks (19) heeft vandaag opnieuw gewonnen in de Ronde van de Toekomst. Onze landgenoot was na een lastige bergetappe de beste op La Toussuire. Met wat vertraging nam hij deze keer wel degelijk de gele leiderstrui over.

Ook gisteren was Cian Uijtdebroeks al aan het feest in de Ronde van de Toekomst en leek hij leider te worden, maar een illegale aanname van een bidon verbrodde het feestje. Uijtdebroeks kreeg 10 seconden straftijd opgelegd en moest de leiderstrui zo nog aan de Duitser Michel Hessmann laten. Maar niet getreurd, want vandaag veroverde onze landgenoot alsnog het geel. Hij was op La Toussuire sterker dan de Ier Archie Ryan en de Noor Johannes Staune-Mittet en sloeg zo een dubbelslag. Morgen begint Uijtdebroeks als leider aan de slotrit, met onderweg de beklimming van de Col de l’Iseran en finish in Villaroger.

“Ik wist dat deze etappe me zou liggen”, reageerde Uijtdebroeks, die voor de wedstrijd al aangaf zoveel mogelijk seconden goed te willen goedmaken na de tijdsstraf die hem vrijdag door de wedstrijdjury werd opgelegd. “Het was in afstand een korte etappe, maar ze voelde wel heel erg zwaar aan. Er werd vanaf het begin van de wedstrijd gereden aan een strak tempo, dat bepaald werd door de Duitsers. Qua kilometers was het vandaag een korte dag, maar gevoelsmatig was het toch intens.”

Uijtdebroeks kroonde zich vrijdag tot eerste Belgische ritwinnaar sinds de overwinning van Dylan Teuns in de vijfde etappe op 28 augustus 2014. Jan Bakelants was in 2008 de laatste Belgische eindwinnaar.

