UCI past na hevig protest regels rond weggooien van drinkbussen aan

Wielrennen Jasper Philipsen teleurge­steld na sprintne­der­laag tegen Cavendish: “Dit had ik niet gedacht”

13 april Dat hij in de sprint door Mark Cavendish zou worden geklopt, dat had Jasper Philipsen niet meer gedacht. De teleurstelling over zijn tweede plaats in de tweede rit van de Ronde van Turkije was groot. Maar aan de andere kant: een podiumfoto met Mark Cavendish en André Greipel, de twee meest succesvolle sprinters in het WorldTour-peloton, dat vindt Philipsen ook niet mis.